דברי הרמטכ"ל

הרמטכ"ל, אייל זמיר, נשא דברים במהלך אירוע הוקרה מיוחד שנערך למען תורמי האגודה למען החייל, במסגרתם התייחס באופן ישיר לסערה הציבורית והבינלאומית סביב הסרט האנטי-ישראלי "נז"א".

הרמטכ"ל בדבריו יצא להגנתם של מפקדי וחיילי צה"ל, והדגיש את החשיבות של עמידה איתנה ואוחדת מול ניסיונות הפגיעה בשמו הטוב של הצבא ובמוסריותו, הפועלים בזירות הלחימה השונות.

בדבריו הדגיש הרמטכ"ל את ערך הערבות ההדדית והאחריות הלאומית בציבור הישראלי, תוך קשר ישיר למאבק בתעמולה השקרית מנגד.

"הביטוי 'כל ישראל ערבים זה לזה' הוא גם הביטוי העמוק ביותר לאחריות של היחיד על שלומו של העם כולו, המשל החשוב הזה בא לידי ביטוי בניסיונות השחרה של חיילי צה"ל ומפקדיו במגוון דרכים, תוך שימוש בשקרים ובמניפולציות חסרות בסיס; זו משימה לאומית ובין-לאומית, ועלינו לעמוד בה על כל במה ומול כל טוען ולומר באופן ברור: צה"ל הוא הצבא המוסרי בעולם", הדגיש זמיר.

הוא עמד על הפער הבלתי נתפס בין האכזריות של אויבי ישראל לבין הקפדתו היתרה של צה"ל על נורמות הלחימה, גם בעת מערכה קשה. בדבריו הבהיר את המורכבות המבצעית ואת המחויבות הערכית של הצבא, באומרו: "לנוכח פגיעות מכוונות באזרחינו, נוכח פשיטה ברברית מוכוונת אוכלוסייה אזרחית, נוכח שיגור טילים למרכזי ערים - אנו דבקים בערכי צה"ל ובדין הבין-לאומי ועושים כל שביכולתנו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע".