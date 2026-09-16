ראש חוליית הנוח'בה חוסל בחאן יונס דובר צה"ל

צה"ל הודיע היום (רביעי) כי חיסל בשבוע שעבר במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה את ג'האד סמיח מחמוד אסמעיל, ראש חוליית נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס.

לפי צה"ל, אסמעיל השתתף בטבח 7 באוקטובר ובחטיפתם של לוחמי השריון מצוות טנק מספר 3.

על פי הודעת צה"ל, אסמעיל פשט מדרום רצועת עזה לשטח ישראל והשתתף בהיתקלות מול לוחמי השריון. במהלך האירוע נחטפו סרן עומר נאוטרה ז"ל, סמ"ר עוז דניאל ז"ל וסמל נמרוד כהן.

גופותיהם של נאוטרה ודניאל הוחזרו לישראל במסגרת מבצע "שבים לגבולם". נמרוד כהן שב גם הוא במסגרת המבצע. גופתו של שקד דהן ז"ל חולצה על ידי כוחות צה"ל באוגוסט 2024.

בהיתקלות נפגע גם נהג הטנק, סמל שקד דהן ז"ל. בצה"ל ציינו כי אסמעיל המשיך לפעול נגד כוחות הצבא גם במהלך המלחמה והיה מעורב במארבים שנועדו לפגוע בכוחות.

לפי צה"ל, בתקופה האחרונה קידם אסמעיל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בצבא מסרו כי הוא חוסל במטרה להסיר את האיום שהיווה.

מצה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".