פעילות יחידת יהל"ם ברכס עלי טאהר

סא"ל ד', מפקד פלגה ס'2 ביחידת יהל"ם, חוזר בשיחה עם ערוץ 7 אל אחת המשימות המורכבות שבהן השתתף במהלך הלחימה בדרום לבנון - חשיפת והשמדת מערך התת-קרקע של חיזבאללה ברכס עלי טאהר.

הפעילות בוצעה במסגרת סדרת המבצעים "מרום הרים" והחלה ברכס הבופור. הכוחות איתרו והשמידו תוואים אסטרטגיים של חיזבאללה, שנועדו להגן על הרכס ולמנוע את חציית נהר הליטני, ושימשו גם כמפקדות, חמ"לים ומוקדי פיקוד ושליטה של ארגון הטרור.

לאחר מכן עברו הכוחות לרכס עלי טאהר, למשימה שסא"ל ד' מגדיר "המורכבת, המסועפת והמשמעותית ביותר בשירות שלי".

האתגר, לדבריו, החל כבר בתנאי השטח: הר עצום ותלול, מרחק רב מהכוחות שישבו בכפר תיבנית, צורך בטיפוס חשאי ותוכנית חילוץ מורכבת. לכך נוסף ריכוז של מחבלי חיזבאללה שפעלו הן מעל פני הקרקע והן במערך התת-קרקעי.

כדי להגיע אל המנהרות נדרש שילוב בין הלוחמים שפעלו על פני השטח לבין הכוחות שפעלו מתחתיו. הסנכרון בין שני המאמצים אפשר ללוחמים להתקרב לפירים ולפעול בתוכם בצורה בטוחה יותר.

סא"ל ד' צילום: דובר צה"ל

"הבאנו אל המערכה את מכלול המומחים של יחידת יהל"ם כדי לגבש פתרון תחבולני ויצירתי להוצאת המחבלים החוצה", מספר ד'. "בתחילה חסמו הכוחות את נתיבי האספקה באמצעות רחפנים והטילו מצור פיזי על המחבלים. בהמשך, זיהו הכוחות נקודות לא טבעיות בשטח, יצאו לסיורים רגליים ופענחו את מפת התוואים התת-קרקעיים".

לאחר שהושלמה תמונת המודיעין, עברו הכוחות לשלב הבא. לדברי ד', בוצעו פעילויות מסווגות שנועדו להפעיל לחץ על המחבלים ולהפוך את השהייה שלהם במנהרות לבלתי אפשרית.

המחבלים שיצאו מתוך התת-קרקע חוסלו, בעוד שאחרים נכנעו בעקבות צעדים טקטיים, לחץ מתמשך וגם, כפי שמגלה ד', מהלכי משא ומתן לכניעה. אלו שהחליטו להישאר במנהרות - חוסלו על ידי הכוחות.

במהלך הסריקות בתוך המתחם נדהמו הלוחמים מגודלו ומציודו. במקום אותרו חמ"לים רבים, אמצעי לחימה ייחודיים, מחשבים, ציוד שהייה ומזון שהיו מאפשרים לחימה ממושכת של חודשים.

אלא שממצא אחד הצליח להפתיע אפילו את מפקד הפלגה המנוסה: "אותי תפסה דווקא העובדה שאיתרנו בתוך התת-קרקע בעלי טאהר חדר ניתוח משוכלל עם כל האמצעים. ראיתי חדרי רפואה של האויב, אבל לא אחד כזה".