WATCH LIVE: President Trump Meets Israel's Netanyahu As US-Iran War Reaches Decisive Phase

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש הערב (שלישי) בבית הלבןעם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. במרכז פגישתם של השניים עומדת הסוגייה האיראנית והחשש הישראלי מפני הסכם עם איראן שלא יטפל באמת בבעיית הגרעין האיראני.

בפגישה משתתפים מהצד הישראלי המזכיר הצבאי, ראש המל"ל והשגריר יחיאל לייטר. מהצד האמריקני נוטלים בה חלק סגן הנשיא ואנס, שר החוץ רוביו, שר המלחמה הגסת', ראש ה-CIA רטקליף והשליח הנשיאותי סטיב ויטקוף.

על פי דיווחים, במהלך הפגישה, צפוי נתניהו להציג בפני טראמפ נתונים והוכחות מודיעיניות לפעילות גרעינית שמתבצעת ב"הר המכוש" הסמוך למתקן הגרעיני בנתנז.

בתום המפגש לא צפויה להתקיים מסיבת עיתונאים משותפת עם הצהרות. גם כניסת העיתונאים המתלווים לנתניהו הוגבלה.

בריאיון לרשת "פוקס ניוז" לפני הפגישה התייחס טראמפ לאתר הגרעין המכונה "הר המכוש", שלפי הערכות מודיעין ישראליות הועברו אליו צנטריפוגות, והמעיט בחשיבותו. "זה לא עניין גדול", אמר.

כשנשאל האם נתניהו עדכן אותו על הפעילות האיראנית באתר, השיב בעקיצה לעבר ראש הממשלה: "אני לא צריך שביבי יגיד לי את זה. אני יודע בדיוק מה קורה שם".

טראמפ הוסיף כי ביכולתה של ארצות הברית להשמיד במהירות גשרים, תחנות כוח ותשתיות נוספות באיראן, אך הבהיר כי אינו מעוניין לעשות זאת בשלב זה. "אני רוצה להימנע מכך. אני לא מעוניין לעשות זאת", אמר.

לדברי הנשיא האמריקני, איראן מבקשת לחדש את המגעים עם וושינגטון. "איראן רוצה לדבר. יש אפשרות שנעשה עסקה", אמר.

צילום: מעיין טואף, לע"מ

צילום: מעיין טואף, לע"מ

צילום: מעיין טואף, לע"מ

צילום: מעיין טואף, לע"מ

צילום: מעיין טואף, לע"מ

צילום: מעיין טואף, לע"מ