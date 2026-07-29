ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לרשת "פוקס ניוז" לאחר פגישתו בבית הלבן עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

נתניהו אמר כי הפגישה "הייתה מצוינת" ותיאר אותה כ"אחת הפגישות הטובות ביותר שהיו לנו".

עוד הוסיף ראש הממשלה: "אני תמיד שונא לאכזב את המבקרים שלנו, שמנסים למצוא סדקים בברית שלנו. מה שהם מוצאים, כמו היום, זה חומה - כי הנשיא כל כך ברור. יש לנו מחויבות משותפת".

"אנחנו לא רוצים לראות את המשטר הפנאטי הזה בטהרן מחזיק בנשק גרעיני כדי לאיים על כל אמריקני, על שלום העולם ועל קיומה של ישראל", המשיך נתניהו. "אז יש לנו יעד משותף, והיעד הזה יושג - בין באמצעות אמצעים דיפלומטיים ובין באמצעות אמצעים אחרים. שנינו מחויבים לכך, וזו הכותרת המרכזית".

מוקדם יותר שיתף טראמפ בחשבונו ברשת החברתית Truth Social תמונות מהמפגש וכתב: "הייתה לנו פגישה טובה מאוד! כמובן, דנו בנושאים חשובים רבים".

במרכז הפגישה בין שני המנהיגים עמדה הסוגיה האיראנית והחשש הישראלי מפני הסכם שלא יטפל באמת בבעיית הגרעין.

בתום הפגישה פרסמה דוברת הבית הלבן הודעה שבה צוין כי השיחה הייתה "פרודוקטיבית וטובה". ראש הממשלה נתניהו אמר: "זו אחת השיחות הטובות ביותר שלי עם נשיא ארה"ב".

בכירים בסביבת ראש הממשלה אמרו כי "הייתה פגישה טובה מאוד וחיובית מאוד. השניים דיברו על כל הזירות ובראשן איראן. חזרו על המחויבות המשותפת למנוע מאיראן נשק גרעיני. הם שוחחו גם על השותפות האיתנה בין ישראל לארה"ב וגם על הזדמנויות שונות במזרח התיכון".