צוות מיוחד של האו"ם שמונה לבדוק מספר תקריות במהלך המלחמה באיראן ולפניה, טוען כי ארה"ב ביצעה פשע מלחמה.

על פי הדו"ח שהגישו חברי צוות החקירה, תקיפה שבוצעה בתאריך 28 בפברואר נגד בית ספר ומתקן ספורט בעיר מינאב שבמחוז הורמוזגאן, וגרמה למותם של 156 בני אדם ובהם 120 ילדים, בוצעה באמצעות טיל "טומהוק" אמריקאי שגרם לקריסת גג בית הספר.

התקיפה השנייה שנבדקה התרחשה באותו יום, וכוונה לעבר "מתחם ספורט ואזור מגורים הניתנים לזיהוי בבירור", לטענת אנשי צוות החקירה, בעיר לאמרד שבדרום איראן.

בדו"ח שהגישו קובעים אנשי האו"ם כי "בעקבות התקיפות של ארה"ב וישראל ב-28 בפברואר, המשלחת מצאה כי קיימות ראיות מספקות להאמין שארה"ב ביצעה פשע מלחמה בכך שפתחה במתקפות חסרות הבחנה אשר הובילו לאובדן חיי אדם, לפציעת אזרחים או לנזק למטרות אזרחיות".

הדו"ח קובע עוד כי ארה"ב הסתמכה על מודיעין שהצביע על נוכחותו של מפקד צבאי איראני בכיר באתר, אך לא וידאה זאת לחלוטין לפני שיגור הטיל.

ממצאי הוועדה אמורים להיות מוגשים למועצת זכויות האדם של האו"ם בז'נבה, גוף הנחשב באופן מסורתי כעוין ומוטה במיוחד כנגד ישראל.

במקביל, חקרו אנשי צוות האו"ם גם את דיכוי ההפגנות נגד המשטר בטהרן לפני המלחמה, וקבעו כי "הרשויות באיראן ביצעו פשעים נגד האנושות במהלך הדיכוי האלים של המחאות נגד המשטר".