חוסל מפקד חמאס שהשתתף בטבח ב-7 באוקטובר צילום: דובר צה"ל

במהלך תקיפות ממוקדות שביצע צה"ל מוקדם יותר השבוע (שני) ברחבי רצועת עזה, חוסלו שני מחבלים מרכזיים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

בדרום הרצועה תקפו כוחות האוויר את אחמד השאם מחמוד לוח, ששימש כראש חוליית הצליפה בגדוד נוציראת. לוח היה ראש חוליית הצליפה האחרון שנותר פעיל בגדוד זה, וחיסולו מצטרף לשורת סיכולים ממוקדים שביצע צה"ל נגד שרשרת הפיקוד של מערך הצליפה באזור.

במקביל, בתקיפה נוספת שבוצעה בצפון הרצועה, חוסל המחבל מחמוד עלי מחמוד טרוש, שמילא תפקיד של מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס. טרוש לקח חלק פעיל בטבח ב-7 באוקטובר.

על פי הודעת הצבא, השניים פעלו לאורך כל ימי הלחימה, וגם בתקופה האחרונה, כדי לקדם מתווי טרור ופעולות איבה נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל.

בתחילת השבוע תקפו כוחות צה"ל, בשיתוף שב"כ, במרחב דיר אל-בלאח, וחיסלו את המחבל ואא'ל מוסא חאלד לדאוי, אשר שימש כמפקד מנגנון ביטחון הפנים של הארגון בגזרת מחנות המרכז.

במערכת הביטחון מסבירים כי מנגנון ביטחון הפנים מהווה זרוע מודיעינית חשאית ומרכזית ביותר בתוך מבנה הטרור של חמאס.

במסגרת פיקודו על המנגנון בגזרה, היה המחבל אמון על איסוף מידע מודיעיני והזרמתו לבכירי הארגון, נתונים שסייעו בגיבוש קבלת ההחלטות של הפיקוד העליון ותכנן פיגועים נגד צה"ל.

באותו יום חוסל המחבל המאם עיד, מפקד חוליית הכטב"מים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס במחנות המרכז.

במסגרת תפקידו, עיד היה אחראי על ייצור הכטב"מים שנועדו לפגיעה באזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל.