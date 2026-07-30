ועדת החוקה אישרה תיקון להוראת השעה, המעניק הקלות נרחבות יותר לסטודנטים למשפטים ששירותם הצבאי עיכב את השלמת חובותיהם האקדמיות.

לפי המתווה המעודכן שיזם ח"כ שמחה רוטמן, סטודנטים שמועד התחלת התמחותם קבוע בין ה-1 בספטמבר 2026 ל-31 בדצמבר 2026, יורשו להירשם ולהתחיל בהתמחות אף אם נותרו להם להשלים עד ארבעה קורסים ועד ארבע בחינות לקבלת התואר, וזאת בתנאי שהפיגור בלימודים נוצר בעקבות השירות הפעיל.

הצעד נועד למנוע עיכובים מיותרים בהשתלבותם התעסוקתית של אלו שהקדישו חודשים ארוכים לביטחון המדינה.

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, אמר כי "מי שעזב את הלימודים כדי להגן על מדינת ישראל לא צריך לשלם על כך בעתידו המקצועי. זו חובתה של המדינה להסיר חסמים, ולא להוסיף אותם. ההחלטה הזו היא תיקון של עוול, והיא מבטאת את המחויבות שלנו כלפי משרתי המילואים, שנושאים על כתפיהם את ביטחון המדינה. אמשיך לפעול כדי לוודא שכל מי שתרם למדינה בשדה הקרב לא ייפגע במסלול חייו האזרחי".