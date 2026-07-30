המגעים המתנהלים בקהיר בתיווך מצרים, ארצות הברית וגורמים בינלאומיים נוספים נמצאים, לפי מקורות המעורים בנושא, בשלב מתקדם יותר משהיו בעבר. במוקד הדיונים עומדות שאלות פירוק נשק חמאס, מנגנון ניהול רצועת עזה והסדרי הביטחון שייכנסו לתוקף לאחר סיום הלחימה.

בהודעת מועצת השלום לעזה נמסר כי השיחות מתקדמות וכי מפת הדרכים שנדונה כוללת פירוק מלא של כלל אמצעי הלחימה - נשק קל וכבד כאחד - לצד השמדת מנהרות, מחסני נשק ומתקני ייצור. עוד נמסר כי בסיום התהליך לא יהיה לחמאס כל תפקיד בשלטון הרצועה, לא באופן גלוי ולא מאחורי הקלעים, וכי האחריות האזרחית תועבר לוועדה שתפעל על בסיס העיקרון של "סמכות אחת, חוק אחד ונשק אחד".

גורם המקורב לחמאס הציג תמונה שונה במקצת. לדבריו, הושגו הבנות סביב "נוסחה מוסכמת" לטיפול בנשק, הכוללת מסירה ואחסון של אמצעי הלחימה במסגרת מנגנון שיוסכם על כל הצדדים. עוד טען כי קיימת התקדמות גם בסוגיית עובדי המנגנונים האזרחיים ברצועה, אך העריך כי המכשול המרכזי נותר עמדת ממשלת ישראל, שלדבריו דורשת פירוק מלא של חמאס מנשקו.

מנגד, גורמים המעורים במו"מ דוחים את הפרשנות הזו וטוענים כי המתווה שעל הפרק אינו מותיר מקום לפשרות. לדבריהם, אם ייחתם הסכם, הוא יחייב פירוק מלא של כלל היכולות הצבאיות של חמאס, כולל הנשק הקל, הנשק הכבד, המנהרות ותשתיות הייצור, תוך הקמת מנגנוני פיקוח ואימות קפדניים. "הכיוון חיובי", אמר אחד הגורמים, "אבל אין כאן טריקים ואין פשרות".

גם גורם אמריקני המעורה במגעים טען כי חמאס מנסה להציג את ההבנות באופן שונה כדי להימנע מהצגתן ככניעה. לדבריו, הנוסח שנמצא על שולחן הדיונים ברור ואינו מאפשר פרשנויות שונות, כאשר הדרישה לפירוז מלא של חמאס נותרה בעינה.

במקביל, מקורות פלסטיניים דיווחו כי ייתכן שכבר במהלך היום תפורסם הצהרה משותפת על התקדמות בשיחות. לפי הדיווחים, ההכרזה צפויה לכלול מפת דרכים הכוללת כ-15 סעיפים, ובהם התייחסות להסדרת סוגיית הנשק, הקמת ועדה פלסטינית לניהול הרצועה והמשך פעילות המנגנונים האזרחיים.

לצד סוגיית פירוק הנשק, אחת המחלוקות המרכזיות שנותרו פתוחות היא שאלת הנוכחות הישראלית ברצועה. בחמאס דורשים כי כל הסדר יכלול נסיגה ישראלית מלאה, הפסקת החיסולים ויישום מלא של התחייבויות קודמות. בישראל, מנגד, מדגישים כי כל נסיגה תהיה מותנית במנגנון ביטחוני אפקטיבי שימנע מחמאס לשקם את כוחו הצבאי.

לפי ההערכות, הימים הקרובים יהיו מכריעים בניסיון לגבש הסכם, כאשר המתווכים האמריקנים והבינלאומיים ממשיכים במאמצים לצמצם את הפערים בין הצדדים ולהביא למתווה מוסכם שיסיים את הלחימה ויעצב את המציאות החדשה ברצועת עזה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף כל אפשרות למגעים עם חמאס, ואמר כי "עם נאצים מדברים רק דרך כוונות - ולא בשום דרך אחרת". לדבריו, אין להתחייב להפסיק את חיסול המחבלים או לחתום על עסקאות, "גם לא על ידי צד שלישי וגם לא דרך מתווכות".

בן גביר הוסיף כי לאחר טבח 7 באוקטובר, על ראש הממשלה להבהיר כי "הפתרון היחיד בעזה שישראל מוכנה להיות שותפה בו הוא עידוד הגירה והשמדת חמאס - שום פתרון אחר".