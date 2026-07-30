מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, קיבל החלטה להדיח מפיקוד על כיתת הכוננות במחוז תל אביב את הראפר יואב אליאסי ("הצל").

הצעד ננקט בעקבות תחקיר שפורסם בעיתון "הארץ", אשר חשף כי אליאסי עשה שימוש לכאורה בקשריו בצמרת המשטרה לטובת מתחם בילוי שבו החזיק בשותפות.

במסגרת הפרסום הוצגו הקלטות שבהן נשמע אליאסי כשהוא מתגאה בכך שקשריו מנעו את סגירת מועדון בתל אביב לאחר שהתרחש במקום אירוע אלימות.

קודם להחלטת ההדחה, פנתה חברת הכנסת מירב בן ארי לממלא מקום מנהל המחלקה לחקירות שוטרים, עו"ד רונן יצחק, ולמפכ"ל המשטרה, בדרישה לפתוח בבדיקה יסודית של הממצאים.

“אם הפרסומים נכונים, הרי שמדובר בטענות חמורות ביותר, המעוררות חשש כי גורמים במשטרת ישראל פעלו בניגוד לחובותיהם או אפשרו השפעה פסולה על הפעלת סמכויות האכיפה. פניתי למח"ש ולמפכ"ל המשטרה בדרישה לבחון את נסיבות האירוע במלואן. הציבור חייב לדעת שכל חשד להתערבות פסולה בעבודת המשטרה ייבחן באופן יסודי וממצה, כדי לשמור על אמון הציבור במערכת אכיפת החוק", אמרה בן ארי.