איש החינוך וההסברה הערבי-ישראלי נאהיל זועבי, מתייחס בראיון לערוץ 7 לסיכויי הקמתה של מפלגה ערבית פרו-ישראלית המזדהה עם ערכיה ואופיה של ישראל כמדינה יהודית.

לדבריו, קולו של רוב המגזר הערבי בישראל הוא קול שקט שאינו נשמע. "הוא רוצה להשתלב ולהתחבר, ומי שמונע את זה ממנו הן המפלגות הערביות שיש להן מכונה משומנת של אמצעים. הן בולטות בכל מקום".

להערכתו של זועבי קיימת ציפייה ברחוב הערבי להקמתה של "מפלגה ערבית שתדבר על אזרחות פעילה של ערביי ישראל, שתדבר על מה שחשוב ומעניין את החברה הערבית בישראל, מחיה, חינוך, בריאות, תנועה, תעסוקה ואקדמיה, זה ימשוך את הבוחר הערבי".

זועבי מציין בדבריו כי כמחצית מהציבור הערבי בישראל אינו מגיע כלל לקלפיות. בכך הוא רואה "אמירה מובהקת שמשמעותה חוסר אמון במפלגות הערביות. המפלגות הללו חיות על אי השקט בין המגזרים היהודי והערבי ואי השקט שבין המגזר למדינה".

הקמה של מפלגה שכזו, אומר זועבי, מחייבת "הרבה לוגיסטיקה, כסף, ארגון וכוח לקום ולהתמודד עם תנועות שקיימות עוד מלפני קום המדינה. אלו מפלגות עם מטות סטודנטים, מטה לנשים ומטות לכפרים ולערים", הוא אומר.

לטעמו של נאהיל זועבי, האזרח הערבי הפשוט, לו יישאל לשאיפותיו האישיות, ידבר על פרנסה, מגורים, בריאות וחינוך ולא ידבר נגד המדינה ומוסדותיה, אך "כשמגיע יום הבחירות ומתחילה המערכה הפוליטית, אז יש להם רק מוצר אחד ולכן הם קונים אותו".

בדבריו מזכיר זועבי כי "הייתה עד שנות השמונים המפלגה הערבית המאוחדת. מוסלמים גאים שהרימו את דגל המדינה בגאווה. זו הייתה מפלגת-לוויין של מפלגת העבודה. אף אחד לא חשב שמפלגת העבודה תתמוטט ותתפרק, כשזה קרה ומפלגת העבודה התמוטטה, גם מפלגת הלוויין התמוטטה".

להערכתו של זועבי, אם יתעורר רצון מצד בעלי יכולת להקים מפלגה חדשה ברוח זו, יופעל עליהם מכבש לחצים לרדת מהרעיון. באשר לו עצמו הוא אומר כי מאז השבעה באוקטובר קיבל על עצמו לעסוק אך ורק בהסברה ישראלית בפלטפורמות תקשורתיות ערביות רבות העוינות לישראל. עד כה קיים מעל 800 ראיונות שכאלה. החלטתו האישית היא שלא להיכנס ולא להתייחס לפוליטיקה הפנימית במפלגות השונות, אלא רק לעסוק בהסברה כלל ישראלית.

עם זאת, לשאלתנו אם יש סיכוי שיניח את רגלו גם בזירה הפוליטית ויקים מפלגה ערבית פרו-ציונית, הוא אינו שולל את האפשרות. "אני לא פוסל כניסה לפוליטיקה. אני רואה בזה דבר קדוש, ומי שעושה את זה צריך להאמין אמונה גדולה מאוד בקירוב המגזרים ובקירוב המגזר הערבי לממשלה. אנחנו צריכים לפעול לבניית אזרח ערבי-ישראלי גאה בזהות הזו, שמחונך לערכים אזרחיים ערבים-ישראליים".