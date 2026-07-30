תלונה למח"ש: הורדו מהאוטובוס ונשארו לבד צילום: באדיבות המצלם

תביעה אזרחית בסך 130,000 שקלים הוגשה נגד משטרת ישראל ושני שוטרים, בעקבות תקרית שהתרחשה לפני מספר חודשים בצומת גולני.

על פי כתב התביעה, שגובש והוגש על ידי עו"ד חיים בלייכר מארגון "חוננו", שוטרים שהוזעקו למקום בעקבות דיווח של נהג אוטובוס הורו לכלל הנוסעים לרדת מהכלי, סייעו לנהג להמשיך בדרכו כשהוא ריק, והותירו את הנוסעים בשטח בשעות הלילה המאוחרות.

האירוע התרחש בלילה שבין ה-19 ל-20 באוקטובר 2025, במהלך נסיעה בקו 859 של חברת "סופרבוס" ממודיעין עילית לטבריה. על פי המתואר בכתב התביעה, באזור השעה 01:00 לפנות בוקר, אחד הנוסעים עישן סיגריה אלקטרונית. הנהג דרש ממנו להפסיק, עצר את האוטובוס בתחנה בצומת גולני והזמין ניידת משטרה.

עם הגעת השוטרים למקום כחצי שעה לאחר מכן, נערכה שיחה בין השוטרים לנהג האוטובוס. בכתב התביעה נטען כי בעקבות השיחה הורה נהג הניידת לכלל נוסעי האוטובוס, רובם בעלי חזות חרדית, לרדת מהאוטובוס עם חפציהם, זאת על אף שהבהירו כי אין להם קשר לנוסע המעשן וכי ברצונם להגיע ליעדם.

במהלך התקרית, אחד הנוסעים פנה לשוטר ושאל אותו "מה אתה נורמלי?". בתגובה, כך מפורט בתביעה, משך אותו השוטר בכוח לעבר הניידת ואיים לעוצרו בגין העלבת עובד ציבור, והרפה ממנו רק לאחר שהנוסע התנצל. בהמשך, הורה השוטר לנהג האוטובוס לנסוע מהמקום, תוך שהוא מאחל לו "נסיעה טובה", בעוד עשרות הנוסעים נותרים בתחנה מבודדת. הנוסעים נאלצו למצוא פתרונות תעבורה חלופיים: חלקם ניסו לעצור טרמפים בשולי הכביש, והיתר נאספו מאוחר יותר על ידי נהג אוטובוס אחר שחלף במקום.

עו"ד חיים בלייכר מסר: "מדובר באירוע חמור של פגיעה לא מוצדקת בנוסעים תמימים שביקשו להגיע למחוז חפצם, לא נקטו בכל אלימות ומצאו עצמם מופקרים בצד הדרך באישון ליל. אנו לא ננוח ולא נשקוט עד אשר נמצה את הדין הפלילי והאזרחי עם האחראים לאירוע חמור זה".