הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד בנימין יוסף חיים פרידריך, המייחס לו רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של ראש הישיבה הרב עמוס גואטה, לצד עבירות של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות והחזקת סכין שלא כדין.

על פי כתב האישום, הרב גואטה, שעמד בראש ישיבה ברחוב בר יוחאי בנתניה, היה במצב רפואי קשה והוגדר "חסר ישע" כהגדרת החוק. הוא היה מרותק למיטתו, מחובר למכשור רפואי ונזקק להשגחה צמודה.

כתב האישום המלא

לפי האישום, גיבש פרידריך החלטה לגרום למותו של הרב. בהמשך, כך נטען, הוא נטל סכין בעלת להב באורך 21 ס"מ ממטבח הישיבה, הסתיר אותה במכנסיו והגיע לביתו של הרב בשעה 05:39.

בכתב האישום נטען כי הנאשם ביקש מהמטפל, יעקב, לאפשר לו להיכנס לחדרו של הרב כדי לומר פרק תהילים ליד מיטתו. לאחר שיעקב נענה לבקשתו, נכנס הנאשם לחדר, עמד למרגלות המיטה, מלמל מספר שניות דברי תפילה, ואז שלף את הסכין ודקר את הרב בגבול בית החזה והבטן.

עוד נטען כי כאשר יעקב ניסה להשתלט עליו, התפתח בין השניים מאבק שבמהלכו נפצע הגבאי בידו. חרף ניסיונותיו לעצור אותו, המשיך הנאשם, לפי האישום, ודקר את הרב שלוש פעמים נוספות באזור הבטן, עד שהסכין נשמטה מידו.

על פי כתב האישום, פרידריך נמלט מהמקום כשהוא מותיר את הרב גואטה פצוע אנושות במיטתו. כאשר יעקב רדף אחריו לעבר היציאה, הסתובב הנאשם לעברו, הרים את אגרופיו בתנועת איום ונמלט מהבית.

הפרקליטות מייחסת לנאשם עבירת רצח בכוונה בנסיבות מחמירות, לאחר שלפי הנטען תכנן את המעשה מראש וביצע אותו כלפי אדם שהיה חסר ישע. בנוסף מיוחסות לו עבירות של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות והחזקת סכין שלא כדין.