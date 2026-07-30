ניפוץ דלת הכניסה מצלמת אבטחה

היחידה המרכזית של מחוז תל אביב עצרה היום (חמישי) תושב רמת גן בשנות ה-40 לחייו, בחשד למעורבות באירוע ניפוץ דלת הכניסה לבניין משרדי חדשות 12 בתל אביב והותרת מכתב איומים במקום. החשוד הועבר לחקירה.

האירוע התרחש ביום שני, אז נופצה בפעם השנייה בתוך פחות מחודש דלת הכניסה לבניין משרדי חדשות 12 בשדרות ההשכלה בתל אביב.

במקביל אותר סמוך לכניסה מכתב איומים שבו נכתב בין היתר כי אם לא תפורסם התנצלות בפרשת שדה תימן, הכותב ימשיך במעשיו ואף איים כי "בפעם הבאה הלבנה תהיה מכוונת לאחד או אחת הראשים שלכם".

במכתב נכתב עוד כי גם התנצלות "ללא כוונת הלב" תתקבל, לצד אזהרה כי "חבל כי בסוף מישהו ימות". עוד הופיעה בו רשימה של אנשי מערכת הביטחון בעבר ובהווה, שלצד שמותיהם נכתב הכינוי "בוגד מסוכן".

מהמשטרה נמסר כי החקירה נוהלה בידי ימ"ר תל אביב בשיתוף יל"פ איילון והשב"כ, ובמהלכה הוטל צו איסור פרסום שהוסר עם פרסום הודעת המשטרה. על פי החשד, החשוד השליך אבנים לעבר דלת הכניסה, נמלט מהמקום והותיר אחריו את מכתב האיומים.

לדברי המשטרה, פעולות חקירה אינטנסיביות הובילו לזיהויו של החשוד, ובלשי ימ"ר תל אביב עצרו אותו אחר הצהריים. החקירה נמשכת.