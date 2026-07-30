חבר הכנסת מנסור עבאס, יו"ר "הרשימה הערבית המאוחדת" (רע"מ), הביע תמיכה בשירות אזרחי של ערביי ישראל במסגרת המתאימה להם.

לפני ימים אחדים אמר מנסור עבאס בשיחה עם עפר שלח בוועידת הביטחון הלאומי של "ידיעות אחרונות" כי "צריך מתווה שיענה על הצרכים של הצעירים הערבים ועל הציפייה הכלל-ישראלית".

בראיון לאתר החדשות הערבי-ישראלי "בכרא" אמר עבאס כי כוונתו לשירות התנדבותי שלא יהיה לו קשר להיבטים צבאיים או ביטחוניים.

עוד אמר עבאס כי השירות האזרחי עבור הציבור הערבי ינוהל בידי ערבים, ויוגדרו לו יעדים ערביים המביאים לידי ביטוי את הזהות הערבית.

עבאס הדגיש כי השירות האזרחי שהוא תומך בו צריך לקבל את אישור המוסדות העליונים של הציבור הערבי בישראל - ועדת המעקב העליונה וועדת ראשי הרשויות המקומיות - כדי לבטא קונצנזוס של ההנהגה הערבית.