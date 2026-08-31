בר הכנסת לשעבר וניצב בדימוס יואב סגלוביץ' הצטרף הערב (שני) באופן רשמי לרשימת מפלגת רע"ם לקראת הבחירות הקרובות.

ההודעה נמסרה במסגרת מסיבת עיתונאים, שבה הוצג החיבור כצעד שמטרתו להציב את המאבק בפשיעה ובאלימות בראש סדר העדיפויות האזרחי. ההערכה היא כי סגלוביץ' יוצב במקום השני ברשימה לכנסת.

בפתח דבריו הסביר יו"ר המפלגה, ח"כ מנסור עבאס, את הרקע למהלך: "רע"מ שמה מול עיניה את הבעיות האזרחיות של האזרחים הערבים במדינה. וכשאני אומר בעיות אזרחיות, אני מתכוון לדבר הראשון שכל אב וכל אם בחברה הערבית חושבים עליו לפני שהם נרדמים: האם הילדים שלי יחזרו הביתה בשלום. זאת הפשיעה. זאת האלימות שפוגעת יום-יום באזרחים חפים מפשע. ומיגורה עומד בראש סדר העדיפויות שלנו. לא כסעיף במצע. כמשימה.

למדתי דבר אחד בשנים האחרונות: כדי לייצר שינוי, צריך שותפות. שותפות אזרחית. כדי לייצר שינוי, צריך לראות את האחר כבן אדם, לא כאויב. יש אנשים שמפחדים משותפות. יש מפלגות שמפחדות משותפות. הן מפחדות ממה שיגידו, מפחדות ממה שיאבדו. רע"מ לא מפחדת משותפות. רע"מ מקדמת אותה", טען עבאס.

לדבריו "בימים אלה, כשאנחנו מרכיבים את רשימת רע"ם לכנסת הבאה, שאלתי את עצמי שאלה פשוטה: אם אנחנו מאמינים בשותפות, למה לחכות לה? למה להגיד לציבור 'אחרי הבחירות נשב, נדבר, נראה'? מי שמאמין במשהו לא מחכה שיהיה נוח. הוא מתחיל. אז רע"מ לא מחכה שהשותפות תיעשה בכנסת. היא מתחילה אותה עוד לפני".

עבאס התייחס גם לביקורת הציבורית הצפויה משני הצדדים: ואני יודע מה יגידו. יגידו לי 'מה ערבי צריך ניצב יהודי', ויגידו לו 'מה ניצב יהודי מחפש אצל הערבים'. התשובה שלי פשוטה: אני לא מחפש מי שדומה לי. אני מחפש מי שיודע לעשות את העבודה. והאזרח הערבי שקבר את הבן שלו לא שואל מה הדת של השוטר. הוא שואל למה אף אחד לא בא. ולכל אזרח יהודי שמקשיב עכשיו: הפשיעה הזאת לא עוצרת ביציאה מהכפר. הנשק שיורה היום בטמרה יירה מחר בעפולה. הארגונים שגובים דמי חסות מבעל מכולת ערבי גובים גם מבעל מוסך יהודי. זאת לא בעיה של הערבים. זאת בעיה של המדינה. ומה שאנחנו מציעים כאן הערב זה לא טובה לערבים. זאת הדרך היחידה שבה המדינה הזאת ניצחה את הפשיעה בפעם היחידה שהיא ניסתה באמת: ערבים ויהודים, ביחד, עם איש מקצוע שמוביל את העשיעה".

סגלוביץ' מצידו פירט את המניעים שעמדו מאחורי החלטתו להצטרף למהלך ואמר: "אני לא מתכוון לשנות את מנסור ואת רע"ם והם לא ישנו אותי, אבל ניתן לשתף פעולה מבחינה פוליטית על בסיס אמון, הכרה בשונות, והירתמות לעשייה משותפת. יש משקעי עבר ויש היסטוריה מדממת. את העבר לא נשנה כי הוא עובדה קיימת. תפקידה של הנהגה הוא לשנות מציאות ולברוא עתיד טוב יותר".

השר איתמר בן גביר הגיב בחשבון ה-X שלו וכתב: "הלך הזרזיר אצל העורב".

יו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה, הגיב: "אין לאיזנקוט קואליציה בלי עבאס. הצטרפות סגלוביץ' לרשימה הערבית המאוחדת נועדה להשיג דבר אחד: הכשרת הצטרפותה לממשלת איזנקוט של רשימה אסלאמיסטית שחבריה לא מסוגלים לומר 'חמאס הוא ארגון טרור'. ממשלה כזו לא תוכל להלחם בחמאס, לא בחזבאללה ולא בגרעין האיראני. ממשלה כזו אסור שתקום".

מהליכוד נמסר: "גם סגלוביץ' לא יסתיר את העובדה שמנסור עבאס לא מוכן להכיר בחמאס וחיזבאללה כארגוני טרור ודוחף להקים מדינה פלסטינית. יחד עם אייזנקוט ליברמן ויאיר גולן הם הולכים להקים ממשלת מדינה פלסטינית".