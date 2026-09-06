יו"ר רע"מ, ח"כ מנסור עבאס, ערך היום (ראשון) ביקורי תנחומים אצל משפחות שבניהן נרצחו בשבוע האחרון. לאחר הביקורים הצהיר כי מפלגתו מתכוונת לקדם תוכנית חירום להתמודדות עם האלימות והפשיעה בנצרת.

בסרטון שפרסם אמר עבאס כי רע"מ מחויבת לנצרת ולתושביה ולשמירה על שלומם וביטחונם. לדבריו, העיר אינה צריכה להפוך לזירה של סגירת חשבונות בין עבריינים, ותושביה אינם יכולים להיות בני ערובה בידי כנופיות פשע.

עבאס הטיל את האחריות למצב על הממשלה ועל עיריית נצרת, שלטענתו אינה ממלאת את תפקידה כלפי העיר ותושביה. הוא ציין כי רע"מ הציבה את נצרת בראש סדר העדיפויות שלה.

לדברי יו"ר רע"מ, לאחר החלפת הממשלה הנוכחית תציג מפלגתו תוכנית חירום ייעודית למאבק באלימות ובפשיעה בעיר. התוכנית, לדבריו, תכלול פתרונות מעשיים ומעקב אחר יישומם.

עבאס הוסיף כי ביטחונם ובטיחותם של תושבי נצרת נמצאים בראש סדר העדיפויות של רע"מ וכי המפלגה לא תנטוש אותם. הדברים נאמרו יומיים לאחר עצרת בחירות שקיימה המפלגה בכפר כנא.

בעצרת ביום שישי, שבה השתתף עבאס, הדגישה רע"מ את הצורך בהעלאת שיעור ההצבעה בחברה הערבית בבחירות הקרובות לכנסת. במפלגה הציגו שיעור הצבעה גבוה כאמצעי להגדלת הכוח הפוליטי ולהשפעה על קבלת ההחלטות בממשלה.