יו"ר מפלגת "הדמוקרטים" יאיר גולן ערך השבוע ביקור ביישוב בדואי בנגב כחלק ממערכת הבחירות לכנסת שתתקיים ב-27 באוקטובר.

בשיחה עם תושבים מקומיים אמר גולן, בדברים שתורגמו לערבית, כי הוא חש "כאב" לראות את היישובים הבלתי מוכרים בנגב וסבור שנדרש למצוא פתרון לנושא.

הוא מתח ביקורת על מה שכינה "מבצעי הריסה" של בתים בלתי חוקיים, שמשרתים לטענתו קמפיין בחירות - במשתמע של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, האחראי על אכיפת החוק בנגב.

גולן ציין כי המחויבות שלו כלפי התושבים בנגב זהה למחויבותו כלפי תושבי ראש העין, שבה הוא מתגורר. הוא הדגיש כי הוא מכיר את תוכניות הפיתוח בנגב, ועל בסיסן ניתן ליישם פתרון עבור היישובים הבלתי מוכרים.

בפנייה לציבור הערבי בנגב אמר גולן כי הוא זקוק לתמיכתם כדי לתרגם את התוכניות למישור הפוליטי.

בחודשים האחרונים משקיעה מפלגת "הדמוקרטים" בקמפיין הבחירות בניסיון לעודד את הציבור הערבי לצאת להצביע בהמוניו, כדי להגדיל את הייצוג הפוליטי הערבי ולתמוך במפלגה - במטרה לאפשר רוב להפלת ממשלת הימין.