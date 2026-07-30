סיעת הדמוקרטים קיימה השבוע ישיבה סגורה, שבמהלכה התנהל דיון על מסרי המפלגה ועל הצורך בשמירה על משמעת בקרב חבריה לקראת מערכת הבחירות.

במוקד הדיון עמדה התנהלות המפלגה בעקבות הפיגוע בחוות גלעד בסוף השבוע שעבר.

לפי דיווח ב-ynet, גבי לסקי, שהגיעה למקום השישי בפריימריז, העירה ליו"ר המפלגה יאיר גולן על כך שהוא משתמש במונח "יהודה ושומרון", ודרשה ממנו לומר "הגדה המערבית". גולן השיב כי הוא "כופר בכך ש'יהודה ושומרון' הוא מושג ימני".

עוד דווח כי נציגי המגזר הערבי ברשימה, סומייה בשיר ועאיד באדיר, מתחו ביקורת על תגובתו הראשונית של גולן לפיגוע. לדבריהם, הציוץ שבו הגדיר את האירוע כפיגוע ולא כ"חיכוך בין מתנחלים לפלסטינים" עורר ביקורת במגזר הערבי, ובקרב חלק מאנשי המפלגה נתפס כמסר ימני.

בתגובה שפרסם לאחר הפיגוע כתב גולן: "‏הלב עם משפחתו של הנרצח בפיגוע הקשה בחוות גלעד. אני שולח תנחומים למשפחה ומאחל החלמה מלאה לכל הנפגעים. את הטרור חייבים להכות ביד צבאית קשה, בנחישות וללא פשרות. אבל כדי להבטיח ביטחון לאורך זמן, נדרשת גם יוזמה אסטרטגית משלימה שתפגע בתשתיות הטרור, תחליש את שולחיו ותמנע את התעצמותו. זו האחריות של כל הנהגה שמחויבת לביטחון ישראל".

בחדשות 12 דווח כי במהלך הישיבה נמתחה ביקורת גם על תגובתו של מועמד המפלגה משה רדמן לפיגוע. לפי הדיווח, חברת הכנסת נעמה לזימי אמרה לו, "אנחנו נרד לחד ספרתי אם זה יימשך כך", וגולן הוסיף, "הייתה טעות בנושא ביום שישי, אני מודה".

בעקבות הפרסומים תקף יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' את המחנה הפוליטי שמנגד.

לדבריו, "הפרסומים הערב על הנעשה בסיעת הדמוקרטים, מוכיחים כאלף עדים את מה שאנחנו אומרים כבר תקופה ארוכה - יאיר גולן הוא שמאל רדיקלי, ובלי השמאל הרדיקלי הזה אין לאיזנקוט ממשלה. ובינתיים טרופר ואיזנקוט שותקים, כי הם יודעים שבלי גולן וגבי לסקי - אין להם ממשלה. איזנקוט יקים ממשלה מסוכנת לישראל".