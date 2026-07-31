"הייתי תמימה" | אימו של אביתר דוד חושפת את המחלוקת עם מטה המשפחות באדיבות עובדה, קשת 12

גליה דוד, אימו של אביתר שנלקח בשבי חמאס ביום הטבח ב-7 באוקטובר, שיחזרה בשיחה בתוכנית 'עובדה' בקשת 12 את פעילותה מול מטה החטופים - לאחר שהבינה כי מדובר בגוף בעל נטייה פוליטית.

"גם אנחנו היינו חלק מהמטה האזרחי למען השבת החטופים. זה אירוע מאוד מבלבל והייתי צריכה בו גב. האמנתי שהנושא של החטופים הוא מאוד טהור. הייתי תמימה כי האמנתי שהוא יכול להישאר אנושי בלבד ולא להיות מעורבב בכל מיני דברים אחרים. בהתחלה היה נראה שזה יכול לקרות", סיפרה דוד בשיחה מצולמת עם בנה.

היא הוסיפה "אבא כל הזמן אמר 'אתם לא רואים, יש אינטרסים בכל דבר'. ברגע שראינו, ניסינו להשמיע את קולנו ולומר שאנחנו חושבים שדברים מסויימים לא משרתים אותנו".

לדבריה "האמנו שצריך לפעול מתוך כבוד. בנימין נתניהו הוא ראש ממשלת ישראל והוא היחידי שיכול להחזיר אותך. אנחנו האמנו שאסור להחליש אותו. היו סלוגנים וסיסמאות שהחלישו אותו".