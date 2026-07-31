השר יצחק וסרלאוף הצטרף השבוע ליו"ר מפלגתו, השר איתמר בן גביר, לביצוע השיר "שערי שמים" בחתונת בתו של סגן ראש עיריית אלעד יניב בדלוב.

הכלה נישאה לנעם חכים, לוחם שנפצע במלחמה, תלמיד ישיבת מצפה רמון ובנו של אילן חכים, גבאי בית הכנסת "כל ישראל חברים" בראשון לציון.

השר וסרלאוף בשירה ללא קרדיט

העיתונאי דביר עמר דיווח השבוע על שידוך מסקרן במיוחד: עמיחי שילת, בנו של הרב משה שילת מכרם רעים ותלמיד ישיבת רמת גן, התארס עם אמונה כהן מבני נצרים, כלת התנ"ך העולמית לשנת תשפ"ג ובוגרת אולפנת בהר"ן.

עמיחי הוא אחיו של חתן התנ"ך לשנת תשע"ח, עזריאל שילת, הנשוי לאושיית הטוויטר אוריה שילת, שהייתה סגניתו באותו חידון - וגם שם נעוריה היה כהן.

אמונה כהן לצד ראש הממשלה צילום: דוברות משרד החינוך

ראש ישיבת נחלת יוסף ורב היישוב שבי שומרון, הרב יהושע שמידט, ביקר את נכדו במהלך מופע חיות - ואף הניח נחש על כתפו.

הרב שמידט עם הנחש ללא קרדיט

חבר הכנסת לשעבר מתן כהנא הגיע לביקור בחוות גלעד לאחר השריפה שפקדה את היישוב ונפגש עם חברו, יהודה שמעון.

במהלך המפגש סיפר שמעון כי מיד לאחר השריפה הציע כהנא לארח את משפחתו בביתו. "למרות שאני לא מצביע לו, אני חייב לספר לכם משהו. תבינו מה זו אהבת ישראל", אמר.

מתן כהנא וחברו יהודה שמעון סושיאל, נעה קפלן

רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, פרסם יחד עם רעייתו הרבנית טובה סרטון לרגל 49 שנות נישואיהם. השניים שיתפו בתובנות על חיי הנישואים ותיארו אותם כמסע ארוך הדורש השקעה והתמדה.

הרב שמואל אליהו עם אישתו הרבנית ללא קרדיט

הרב שלומי שפירא עבר השבוע מרמת גן לחוות תאנה, שם יכהן כר"מ בישיבת נחלת בנימין בחוות גל יוסף.

מעבר הדירה צילום: ללא קרדיט

מועצת העיר חדרה אישרה השבוע את פרישתו של חבר המועצה משה אלמליח מסיעת "המחנה המאמין", ואת כניסתו של הרב ישראל יאיר אביטן כחבר מועצה במקומו.

הרב אביטן הוא איש חינוך, רב ומלמד בישיבת ההסדר אולגה, המוביל תוכניות להכנה לשירות משמעותי בצה"ל. הוא שירת כלוחם בחיל השריון בסדיר ובמילואים, והוא נכה צה"ל וחבר בארגון נכי צה"ל.

הרב ישראל אביטן צילום: ללא קרדיט

נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע השבוע על מקבלי עיטור הנשיא לשנת 2026. בין 11 הזוכים נבחר גם הרב חיים סבתו - רב, סופר וראש ישיבת ההסדר "ברכת משה" במעלה אדומים, מהדמויות הבולטות המשלבות תורה, הגות וספרות.

הרב חיים סבתו צילום: ערוץ 7

במוזיאון ידידי ישראל בירושלים התקיים השבוע ערב המליאה השנתי של פורום תקנה, בהשתתפות עשרות מחברי הפורום, ובראשם נשיא הפורום הרב יעקב אריאל ומנהלת הפורום, עו"ד לילי גץ הורוביץ.

במהלך הערב הוצגה פעילות הפורום בשנה החולפת, לצד דיונים במקרים שטופלו על ידי הרכבי הפורום. המשתתפים עסקו גם בסוגיות מקצועיות והלכתיות ובדרכים להמשיך ולחזק את המענה לנפגעות ולנפגעים.