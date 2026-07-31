עימות חריג הבוקר (שישי) בשומרון: אזרחים ישראלים הגיעו לפאתי העיר שכם ועם הגעתם לאזור, החלו פלסטינים שהיו במקום ליידות אבנים לכיוונם.

בתגובה לירי האבנים, ביצע אחד האזרחים הישראלים ירי אזהרה לאוויר. לא היו נפגעים.

כוחות צה"ל, שנערכו מבעוד מועד במרחב לקראת הגעתם של הישראלים, הוקפצו באופן מיידי לפזר את ההתקהלות שנוצרה ולפנות את האזרחים.

בתקרית אחרת, פלסטיני ניסה לחטוף נשק מרבש"ץ היישוב מיצד שהגיע לסייע לרועה צאן שהותקף על ידי פלסטינים בגוש עציון. הרבש"ץ ביצע ירי לעבר הפלסטיני ופגע ברגלו. אין נפגעים ישראלים בתקרית.

מדובר צה"ל נמסר כי "התקבל דיווח על חיכוך בין אזרח ישראלי למספר פלסטינים שכלל יידוי אבנים לעברו סמוך למיצד שבחטיבת עציון. בהמשך, רכז הביטחון של היישוב קפץ למרחב עם קבלת הדיווח ועיכב מספר חשודים. על פי החשד, פלסטיני שהגיע לאחר מכן למרחב ניסה לחטוף מרכז הביטחון את נשקו, הרכז ירה לרגליו של הפלסטיני ולאחר מכן עיכב אותו. החשוד נעצר על ידי כוח צה"ל ויועבר להמשך חקירה של כוחות הביטחון".