גבר כבן 40, המוכר למשטרה, נרצח הערב (מוצאי שבת) ביריות בנתיבות. צעיר נוסף, בן 29, נפצע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה בפצוע, שסבל מפציעות חודרות, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. במהלך סריקות באזור אותר פצוע נוסף כשהוא בהכרה מלאה וסובל מפציעה בגופו.

חובש בכיר במד"א, אוריאל כהן, סיפר כי הפצוע שכב ברחבת חניה סמוך לכלי רכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה.

"הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים וביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות, אך הפציעה הייתה אנושה ובסופן נאלצנו לקבוע את מותו", אמר. לדבריו, בסריקות שבוצעו בבניינים הסמוכים אותר גבר בן 29 שנפצע באורח קל ופונה לבית החולים.

מהמשטרה נמסר כי עם קבלת הדיווח נפתחה חקירה, וכוחות תחנת נתיבות החלו באיסוף ממצאים ובסריקות לאיתור החשודים במעשה. על פי החשד הראשוני, הרקע לאירוע הוא פלילי.