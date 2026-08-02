נהג אוטובוס של חברת סופרבוס הותקף הלילה בקו 2 בשכונת רמות בירושלים, כך הודיע הבוקר (ראשון) ארגון העובדים הדמוקרטי "כוח לעובדים".

הנהג, מ', הותקף על ידי מספר בני נוער שהחלו להכות בדפנות האוטובוס כשעצר בצומת אשכול-רמות ברמזור אדום. הנהג פתח את החלון וספג וחבטות קשות, שבעקבותיהן איבד את ההכרה למספר דקות ונשברו ארבע משיניו.

לאחר ששבה הכרתו סיפר הנהג כי שמע את בני הנוער ממשיכים לאיים עליו ולקלל אותו. הנהג נחלץ מהצומת ויצר קשר עם המשטרה. לאחר מכן, פונה לקבלת טיפול רפואי.

הנהג המותקף סיפר על רגי האימה: "רק התחלתי משמרת. אני שומע מכות עזות בצד הרכב. רק פתחתי את החלון ואני חוטף מכות אדירות. לא הייתי בהכרה אולי שתי דקות. כשהתאוששתי אני מרגיש דם בפה. מסביב קללות וצעקות ופרצופים מלאי שנאה. על מה? אני לא יודע. בסה"כ התחלתי משמרת. נבהלתי ועברתי את הצומת, אבל עדיין לא הייתי כנראה בהכרה מלאה והרגשתי שאני מאבד שליטה. במזל הצלחתי להחנות האוטובוס. לא רוצה לחשוב מה יכול היה לקרות עם היו נוסעים על האוטובוס".

ראש ענף תחבורה בכוח לעובדים איתי כהן אמר: "עוד גבול נחצה באלימות כלפי עובדי התחבורה הציבורי ורק תושיית הנהג מונעת אסון. מה היה קורה אילו לאחר ניסיון הלינץ' הזה הוא היה פוגע ברכב פרטי?. אנו מברכים על פעילותה של יחידת האבטחה הרכובה בירושלים, אך לא ייתכן שרק שלושה מאבטחים רכובים יתנו מענה לאלימות באוטובוסים. אנו קוראים להנהלת החברה לשתף עימנו פעולה ולהעביר בהקדם את צילומי התקיפה למשטרה. אנו בסכסוך עבודה על נושא זה ולא נתפשר על ביטחון הנהגים!".

מחברת סופרבוס נמסר בעקבות תקיפת נהג החברה, "חברת סופרבוס רואה בחומרה רבה את התקיפה אמש בירושלים ומגנה בתוקף כל גילוי אלימות כלפי עובדי התחבורה הציבורית. החברה משתפת פעולה באופן מלא עם משטרת ישראל וגורמי האכיפה, על מנת להביא ללכידת התוקפים ולמיצוי הדין עמם במהרה.

"נציגי החברה מלווים את הנהג ברגישות וברציפות החל מרגע התקיפה, וימשיכו לתמוך בו ובמשפחתו עד להחלמתו המלאה. סופרבוס תמשיך לעשות כל שביכולתה כדי להבטיח את ביטחונם ושלומם של הנהגים והנוסעים", נמסר.