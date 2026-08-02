מוריה אסרף על איומי יאיר גולן: "אמירות אנטי-דמוקרטיות ודוחות" רשת 13

הכתבת המדינית של חדשות 13, מוריה אסרף, יצאה בחריפות נגד יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, בעקבות איומיו להפסיק את תקצוב מכינת עלי.

בתוכניתה עם אייל ברקוביץ' טענה אסרף כי ההתמקדות של גולן במכינה מטרידה אותה ופוגעת גם במחנה הפוליטי שאותו הוא מבקש להוביל.

אסרף אמרה, "העובדה שיושב ראש מפלגה בישראל נושא איתו פתק ובו אמירות וציטוטים של בכירים במכינת עלי מלפני עשור, אמירות שהובהרו, זה בפני עצמו מאוד מטריד אותי". היא הוסיפה, "כאילו נגמרו הבעיות במדינת ישראל כדי להתעסק במכינה שכל כולה תרומה למדינת ישראל".

לדבריה, הדברים אינם רק מקוממים אלא גם גורמים נזק פוליטי למחנה השינוי. אסרף טענה כי אנשי ימין ומרכז רבים מעוניינים להחליף את הממשלה, אך ההתבטאויות של גולן ואנשי 'הדמוקרטים' מונעות מהם להצביע למחנה הזה.

אסרף אמרה כי אותם מצביעים "לא מוכנים לסבול אמירות אנטי-דמוקרטיות ודוחות כלפי האוכלוסייה הכי משרתת בישראל". בהמשך הציגה נתונים שלפיהם 90% מבוגרי המוסדות משרתים ביחידות קרביות ו-40% מהם משרתים בתפקידי קצונה.

אסרף סיפרה שמתחילת מלחמת חרבות ברזל נפלו 34 מבוגרי מוסדות המכינה. אסרף הוסיפה, "אם על הראש שלהם רוצה ללכת יאיר גולן, אם זה הקמפיין שלו, אם בתקציבים של האנשים האלה הוא רוצה לקצץ, שיהיה לו ולמחנה כולו בהצלחה".

היא ציינה כי גם בכירים במחנה השינוי מסתייגים מדבריו של גולן. לדבריה, "לא רק אני נגעלת מהדברים האלה, גם בכירים מאוד במחנה השינוי נגעלים מהדברים האלה ובעיקר יודעים שזה יפגע בהם פוליטית".