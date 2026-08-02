משטרת סרסוטה עצרה גבר מקומי בן 30 בחשד שביצע פשע שנאה אנטישמי, לאחר שניפץ את חלונו של בית כנסת מרכזי בעיר באמצעות לבנה.

האירוע התרחש ביום רביעי האחרון בשעה 06:00 בבוקר. על פי דו"חות המשטרה, החשוד, ברייטון לשינגר (30), הגיע למקום כשהוא עוטה מגבת כחולה על ראשו, והשליך לבנה לעבר חלון בית הכנסת מספר פעמים עד שניפץ אותו לחלוטין, בטרם נמלט מהזירה.

נזק רב נגרם למקום, ועלות התיקון המשוערת מוערכת בלמעלה מ-5,000 דולר.

עדי ראייה ודיירים הגרים בסמוך סייעו לחוקרי המשטרה להתחקות אחר עקבותיו של לשינגר ולהביא למעצרו המהיר.

בחקירתו במשטרה, הודה החשוד במיוחס לו וסיפר כי החליט לפגוע במקום בשל היותו "מקום פולחן יהודי". לדבריו, הוא נחשף לתעמולה אנטישמית ברשתות החברתיות זמן קצר קודם לכן, מה שהניע אותו לבצע את המעשה.

לשינגר נכלא וצפוי עמוד בפני כתב אישום חמור הכולל עבירה של פגיעה פלילית בבניין דתי, המוגדרת כפשע שנאה בחוק המקומי.