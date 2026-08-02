שלושה בני אדם נהרגו ו-21 נוספים נפצעו בפיצוץ עז שאירע אמש בכניסה למסעדת יוקרה במרכז מוסקבה, במרחק של כשני קילומטרים בלבד מהקרמלין.

ברוסיה גוברת ההערכה כי מדובר בניסיון חיסול מתוכנן, אולם זהות היעד עדיין אינה ידועה.

הפיצוץ התרחש במהלך אירוע פרטי שנערך במסעדה האיטלקית "בלזי רוסי", הידועה כמקום בילוי של בכירי האליטה הרוסית. על פי דיווחים בתקשורת המקומית, אישה שהגיעה למקום עם חבילה שהוגדרה כמתנה עוררה את חשדו של המאבטח בכניסה. במהלך הבידוק התפוצץ המטען, שלפי החשד הופעל מרחוק.

בפיצוץ נהרגו האישה שנשאה את החבילה, המאבטח שעצר אותה ואורח נוסף שזהותו טרם פורסמה. עוד 21 בני אדם נפצעו, חלקם באורח קשה. לפי הדיווחים, המטען הכיל חומר נפץ בעוצמה של כקילוגרם TNT וכן כדוריות מתכת שנועדו להגביר את עוצמת הפגיעה.

ברשתות החברתיות ובקרב בלוגרים רוסים עלו הערכות כי האירוע נערך לכבוד מפקד חיל האוויר והחלל של רוסיה, הגנרל אלכסנדר צ'ייקו, שמונה לאחרונה לתפקידו. בשלב זה אין כל אישור רשמי לכך, ולא ברור אם אכן היה במקום או אם היה יעד החיסול.

האירוע מצטרף לשורת חיסולים ופיצוצים שאירעו בשנים האחרונות בעומק רוסיה, רבים מהם יוחסו לאוקראינה וכללו פגיעה בקצינים בכירים, אנשי צבא ואישים המזוהים עם הקרמלין.

במקביל, נמשכות גם מתקפות הכטב"מים של אוקראינה. משרד ההגנה הרוסי דיווח כי במהלך הלילה יורטו 635 כטב"מים בשמי המדינה, בעוד דיווחים מאוקראינה טוענים כי מחסן לוגיסטי נוסף של רשת הסחר המקוון "וויילדבריז", המכונה "אמזון הרוסית", נפגע ועלה באש במחוז סמארה. מנגד, רוסיה ממשיכה לתקוף את אוקראינה בטילים ובכטב"מים, והלחימה בין הצדדים מוסיפה להסלים.