הנפטר צילום: באדיבות המצלם

המונים ליוו היום (ראשון) למנוחות את הרב בצלאל הלוי סגל ז"ל, מזקני וחשובי חסידות ויז'ניץ, שהלך לעולמו בגיל 91. הנפטר נודע במשך עשרות שנים כאחד ממתפללי ולומדי התורה הקבועים בשיכון ויז'ניץ בבני ברק. בני הקהילה ומכריו הכירוהו כאדם שהקפיד על קביעת עיתים לתורה, השתתפות קבועה בתפילות והתנהלות בפשטות. עוד באותו נושא: רדף אחרי חסידים וגנב שטריימלים

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הטיסה בוטלה, החסידים החמיצו את ההילולא במשך עשרות שנים התפלל בשטיבלאך "בית הלל" בשיכון ויז'ניץ ובבית הכנסת הסמוך "אגודת ישראל", והיה מחובר באופן מיוחד לרב הקהילה, רבי נתן גשטטנר זצ"ל, להקפיד ולהאזין לשיעוריו. בערוב ימיו חלה במחלה קשה, ואמש (מוצאי שבת) הלך לעולמו. הוא הותיר אחריו משפחה ענפה וצאצאים. מסע הלוויה יצא בצהריים מבית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק לעבר בית העלמין סגולה בפתח תקווה, שם נטמן.