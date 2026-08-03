העיתונאי חגי סגל, לשעבר עורך העיתון מקור ראשון, התייחס באולפן חדשות 12 להודעת שר הביטחון ישראל כ"ץ על החלטתו להדיח את האלוף אבי בלוט מתפקיד מפקד פיקוד המרכז. ההכרזה נמסרה בשידור חי בערוץ 14.

סגל אמר, "אני מודה שהאירוע הזה מסעיר אותי, ממש כך. גם כמישהו שעוקב אחרי העשייה של צה"ל ביהודה ושומרון המון שנים, וגם כתושב".

לדבריו, "זה ששר ביטחון מנהל את כוח האדם בצמרת צה"ל בשידור חי, עוד לפני שדיברו עם האלוף בלוט, זה כבר מקומם, בלי קשר לשום דבר". הוא הוסיף, "אבל מה, את האלוף בלוט? הוא אולי האיש הכי מצטיין וחרוץ שישב אי פעם ב'מצודת כפיר'".

סגל שיבח את פעילותו של בלוט ואמר, "ההישגים שלו במלחמה בטרור הם ממש פנומנליים, מה שהוא עשה בשכם, בטולכרם ובג'נין. הוא גם אוהד התנחלויות, אפשר להגיד, הוא גדל בנווה צוף, הוא לא חשוד באיזשהו רצון לפעול נגד".

בהמשך אמר סגל, "אני מתבייש בזה, אני פשוט בוש ונכלם. זו כפיות טובה ממדרגה ראשונה, זה מלמד על דרגות של טירוף, ואני חושב שהדבר הכי הגיוני שיקרה עד מחר בבוקר הוא שראש הממשלה יודיע שהוא מדיח את שר הביטחון ישראל כ"ץ".