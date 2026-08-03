רעידת אדמה בעוצמה 5.2 פקדה לפנות בוקר (שני) את מצרים. כך נמסר מהמכון הסיסמולוגי האירופי-ים תיכוני (EMSC), שציין כי עומק הרעש היה 10 קילומטרים.

תושבים בישראל דיווחו כי רעידת האדמה הורגשה באזורי הדרום והמרכז, ובחלק מהטלפונים הניידים אף התקבלו התרעות.

בחודש אפריל האחרון דיווחו תושבים רבים בצפון הארץ על רעידת אדמה שהורגשה היטב בבתיהם.

הדיווחים הגיעו מאזור הקריות, עכו, נהריה ויישובי הגליל העליון והמערבי. תושבים תיארו רגעים של בהלה כאשר רהיטים וקירות רעדו למשך מספר שניות.

על פי נתוני המכון הסיסמולוגי האירופי-ים תיכוני (EMSC), רעידת האדמה הכתה בעוצמה של 4.5 דרגות.

מוקד הרעש אותר בדרום לבנון, בנקודה הנמצאת בין הערים צור וצידון, במרחק לא רב מגבול ישראל.