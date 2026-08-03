היום (ה-3 באוגוסט) מצוין בעולם כ"יום האבטיח העולמי", התאריך המיוחד לא דורש טקסים כמו קידוש יושיבה בסוכת אבטיחים, ועדיין קשה לחשוב על תזמון מתאים יותר.

בשיא הקיץ, כשהטמפרטורות מטפסות וכל מה שמתחשק הוא משהו קר, מתוק ורענן, האבטיח מוכיח שוב למה הוא פרי העונה.

אפשר לאכול אותו ישר מהמקרר, אבל אפשר גם להפוך אותו למשקה קיצי, לסלט צבעוני ואפילו לממתק ג'לי שנראה בדיוק כמו פלח אבטיח. שלושה מתכונים קלילים שמכניסים למטבח את הטעם, הצבע והאווירה של הקיץ.



לימונדת אבטיח ורודה - מצרכים:

רבע אבטיח

מיץ מ-2 לימונים

קליפה מחצי לימון

50 גרם סוכר חום

470 מ"ל מים קרים

עלי נענע טריים, לפי הטעם

קוביות קרח להגשה



אופן ההכנה:

1. מכניסים למעבד מזון את קליפת הלימון, מיץ הלימון, הסוכר והאבטיח. טוחנים עד לקבלת תערובת חלקה ואחידה.

2. מסננים את המשקה ומעבירים לקנקן זכוכית.

3. מוזגים לכוסות עם קוביות קרח, מקשטים בפרוסות אבטיח ובעלי נענע ומגישים מיד.





לימונדת אבטיח ורודה צילום: טקה טודיו

סלט אבטיח ומלפפון עם גבינת פטה וקשיו

מצרכים לסלט:

2 מלפפונים

חצי אבטיח

75 גרם גבינת פטה

50 גרם אגוזי קשיו

צרור עלי נענע טריים



מצרכים לוויניגרט:

מיץ וקליפה מגוררת מ-2 לימונים

1 כף שמן זית

1 כפית סוכר

1 כפית מלח



אופן ההכנה:

1. חותכים את המלפפונים לאורכם לרצועות דקות מאוד, המזכירות ספגטי. חותכים את האבטיח לקוביות.

2. מכינים את הוויניגרט: מערבבים בקערה את מיץ הלימון והקליפה המגוררת, שמן זית, סוכר ומלח לפי הטעם. יש לערבב היטב את הסוכר כך שיימס.

3. מערבבים את רצועות המלפפון עם קוביות האבטיח והוויניגרט, עד שכל המרכיבים מצופים היטב ברוטב.

4. מעבירים את התערובת לקערת הגשה. מפזרים מעל גבינת פטה מפוררת ואגוזי קשיו טחונים או קצוצים.

5. קוצצים דק את עלי הנענע, מפזרים מעל הסלט ומגישים.

סלט אבטיח מרענן צילום: טקה טודיו





קינוחי אבטיח (ג'לי בקליפת לימון) - מצרכים:

2 לימונים (עדיף ירוקים) או ליים

1 שקית אבקת ג'לטין

1.5 כפות סוכר

50 גרם פטל

200 מ"ל מים

מעט סוכריות שוקולד קטנות לקישוט



אופן ההכנה:

1. חוצים את הלימון לשניים. בעזרת כפית מרוקנים בזהירות את תוכן הפרי, תוך שמירה על הקליפות שלמות.

2. מוזגים לסיר את המים ומוסיפים סוכר ואת אבקת הג'לטין. מניחים לתערובת לעמוד במשך כמה דקות, כדי שהג'לטין יספוג את הנוזלים.

3. מחממים בעדינות, מבלי להביא לרתיחה, עד שהג'לטין נמס והתערובת חוזרת למרקם נוזלי.

4. סוחטים את המיץ מתוכן הלימונים שהוצא מהקליפות ושומרים בצד. טוחנים את הפטל ומסננים לקבלת מיץ חלק.

5. מערבבים בקערה את מיץ הלימון, מיץ הפטל ותערובת הג'לטין, עד לקבלת תערובת אחידה.

6. ממלאים את קליפות הלימון בתערובת ומפזרים מעל סוכריות שוקולד קטנות, כך שייראו כמו גרעיני אבטיח.

7. מעבירים למקרר עד שהג'לי מתייצב לחלוטין.

8. חותכים כל מחצית לימון לשלושה פלחים, כך שיתקבלו ממתקים הנראים כמו פלחי אבטיח קטנים, ומגישים קרים.

המתכונים הוכנו על ידי מחלקת התזונה של מותג מוצרי החשמל Teka, שמלווה את הקיץ עם רעיונות טריים ופשוטים למטבח הביתי. מתכונים יצירתיים נוספים אפשר למצוא בעמוד הפייסבוק הרשמי של החברה.

ספרו לנו בתגובות איך הצליח לכם וצרפו תמונה. מבין השולחים נבחר אחד או שניים שייצאו לארוחה זוגית במסעדת ברלין בורגר המהודרת (הרב מחפוד) בממילא, מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.