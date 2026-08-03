העיתונאי עמיחי אתאלי מתח הבוקר (שני) ביקורת קשה על החלטתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ להודיע בשידור חי בערוץ 14 על הדחת אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט והחלפתו באלוף דדו בר-כליפא.

"העת הנוכחית היא עת שבה שר הביטחון מתיז את ראשו של אלוף פיקוד המרכז בשידור חי בפטריוטים. כמה עלובה היא מפלגה שכדי לתפוס מקום גבוה בפריימריז שלה אתה צריך ללכת בניגוד לכל ערך ממלכתי, בניגוד לכל שיקול רציני וביטחוני, ולעשות את זה באולפן טלוויזיה בפריים טיים? עלובה מאוד", כתב בלוט כשהוא רומז שהחלטתו של כ"ץ נעוצה בבחירות הפנימיות הקרובות בליכוד.

אתאלי הדגיש כי "אבי בלוט הוא בן ההתיישבות, הוריו חיים בהתנחלות הארד קור, הם גידלו בנים שכולם קצינים ביחידות מובחרות או אנשי צוות אוויר. בלוט ובני משפחתו יכולים ללמד את ישראל כץ הפופוליסט מה הן ציונות, שורשיות והתנחלות.

הוא נלחם בטרור במקסימום הכלים שנתן לו הדרג המדיני ועוד קצת, הוא טיפח את מפעל החוות במקסימום שהמציאות איפשרה, ועוד די הרבה", הוסיף.

העיתונאי גם היפנה חלק מדבריו לאלוף בלוט. "אתה אבי בלוט, גדלת שם בשטח הזה, הקדשת את חייך למען ביטחונו, ניווטת בתוך מציאות בלתי אפשרית, מתחת את הגבולות עד הקצה ומעבר לו למען ההתיישבות, ואז מגיע פוליטיקאי כפוי טובה כמו ישראל כ"ץ ומפטר אותך מול המצלמות. הכל קרה כי אתה בן למשפחה של לוּזרים, כולם אצלכם עסוקים בחינוך, בהתיישבות או בביטחון המדינה, אין אפילו אח אחד שהוא פוקד גדול בליכוד".

"דבר אחד צריך להיות ברור לכל איש ימין שהשכל עדיין מנהל אותו: אין בעולם קצין שיהיה טוב יותר להתיישבות מאבי בלוט. בהצלחה לך דדו בר כליפא", סיכם אתאלי.