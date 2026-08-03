ראש מועצת בית אל, שי אלון, תקף הבוקר (שני) בחריפות את החלטתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ להדיח את אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט.

"הודעת שר הביטחון בשידור חי, במפתיע וללא תיאום עם הרמטכ"ל היא טעות קשה שפוגעת בהתיישבות ובמאבק בטרור. דווקא בימים שבהם יהודה ושומרון ניצבת מול אתגרים ביטחוניים גדולים, אבי בלוט מוכיח מנהיגות, קור רוח ומחויבות מלאה לביטחון אזרחי ישראל", אמר אלון.

הוא הוסיף כי "הדחת אלוף בצה"ל בזמן מלחמה, שמוסר את נפשו למען עם ישראל כדי למנוע את ה-7 באוקטובר הבא ברחבי יו"ש וערי השרון והמרכז - היא חוסר הבנה של המציאות".

לדבריו "יש לי היכרות ארוכת שנים עם בלוט. מדובר בקצין ערכי ומקצוען, לוחם ומפקד שתמיד חותר למגע. לאורך כל שנות שירותו - מהיותו מפקד חטיבת יהודה ועד מפקד אוגדת איו"ש ומפקד פיקוד מרכז - ביטחון ההתיישבות וחיזוק יהודה ושומרון היו נר לרגליו קורא לשר לחזור בו מההחלטה".

אמש, במהלך ראיון בתוכנית "הפטריוטים" הודיע כ"ץ כי החליט למנות את האלוף דדו בר כליפא לתפקיד מפקד פיקוד המרכז במקומו של האלוף בלוט.

שר הביטחון תקף את בלוט ואת הפרקליטות על החלטתם לערער על שחרורו של דרדיק. "אני חלוק עליו - הוא והפרקליטות הגישו ערעור לבית המשפט, בניגוד למדיניות שלי. פניתי בנושא הזה גם לרמטכ"ל. הם עשו את זה בניגוד לעמדתי, זה צעד לא נכון. האלוף צריך לקחת בחשבון את המדיניות שלי - ואני אעמוד על הדבר הזה", אמר.

יצויין כי לפי מערכת הביטחון, דרדיק מעורב באירוע האלימות החמור בחומסה שבבקעת הירדן בחודש מרץ. לפי המשטרה, במהלך האירוע תקפו יהודים פלסטינים, בהם נשים וילדים, באמצעות אלות, כבלו כמה מהם, ביצעו מעשה מגונה באחד הנפגעים, וארבעה בני אדם נזקקו לטיפול רפואי.

דובר צה"ל הגיב והבהיר: "דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל. האלוף אבי בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה והוא זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו ואחת שתלקח החלטה כזו על ידי הרמטכ"ל היא תאושר בהתאם לנהלים".

לשכת כ"ץ הגיבה לסערה: "כבר בסוף חודש אפריל המליץ הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, לשר הביטחון ישראל כ"ץ למנות את אלוף דדו בר כליפא למפקד פיקוד המרכז, ואף ביקש ממנו לראיין אותו לתפקיד. שר הביטחון קיים עם בר כליפא ראיון אישי במהלך חודש יוני, התרשם כי הוא המועמד המתאים ביותר לפקד על פיקוד המרכז, והחליט כעת להודיע על קבלת המלצת הרמטכ"ל ועל המינוי הצפוי בסבב המינויים הבא".

עוד נמסר: "מדיניות שר הביטחון היא לקדם בצה"ל מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמת התקומה, בהתאם למדיניות הביטחון אותה מוביל שר הביטחון יחד עם רה"מ בנימין נתניהו".