על רקע השתלחותו של שר הביטחון בשידור חי באלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, פרסמה מועצת יש"ע הודעת תמיכה באלוף, לצד הבעת גיבוי לשר הביטחון ישראל כץ על הישגיו בהתיישבות.

בהודעת המועצה נכתב כי חבריה מבקשים להביע את "תמיכתם והערכתם" לאלוף בלוט, שלדבריהם הקדיש את חייו לביטחון מדינת ישראל והוביל את פיקוד המרכז בתקופה ביטחונית מורכבת.

במועצת יש"ע ציינו כי "מנהיגותו הצבאית, גישתו ההתקפית בלחימה והעבודה ההדוקה והמכבדת שקיים עם הנהגת ההתיישבות תרמו להישגים משמעותיים במאבק בטרור ולחיזוק הביטחון ביהודה, שומרון ובקעת הירדן".

לצד זאת, הביעו במועצה תמיכה גם בשר הביטחון ישראל כץ. "אנו מבקשים לחזק את ידיו של שר הביטחון, המוביל מהלכים משמעותיים לחיזוק ביטחון ישראל, להכרעת הטרור ולהעמקת ההתיישבות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן", נכתב.

במועצה הדגישו כי ההישגים שנרשמו בתקופה האחרונה הם פרי שיתוף פעולה בין הדרג המדיני לדרג הצבאי. "אנו מאמינים כי ההישגים הביטחוניים וההתיישבותיים שהושגו בתקופה האחרונה הם תוצאה של שיתוף פעולה בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, ומקווים כי שיתוף פעולה זה יימשך גם בעתיד, מתוך כבוד הדדי ולמען ביטחונה של מדינת ישראל", מסרו.

ראשי הרשויות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן צפויים להיפגש היום אחר הצהריים עם שר הביטחון ישראל כץ.

השר לשעבר גלעד ארדן תקף: "ישראל כץ ממשיך לעשות פוליטיקה קטנה על חשבון הבטחון של כולנו. הפעם הוא ירד לשפל חדש: הדחה בשידור חי של אלוף מסור בצה"ל - זה לא ימין. זה ימין מקולקל שמבייש את כולנו. ימין אמיתי מכבד את קציני צה"ל, ימין אמיתי נותן גב לקציני צה"ל ופועל משיקולי טובת המדינה ולא מטובתו האישית".

בריאיון ששודר אמש בתוכנית "הפטריוטים" אמר כ"ץ כי בכוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, לאחר שנתיים בלבד בתפקיד. בריאיון הסביר כ"ץ כי הסכסוך בינו לבין בלוט התגלע לאחר שזה ערער לבית המשפט נגד שחרור החשוד במעשים חמורים טל ינון דרדיק. "הם עשו את זה בניגוד לעמדתי, זה צעד לא נכון. השליטה שלי במערכת - היא שליטה מוחלטת".