עם היוודע דבר פטירתו של הרב פתחיה נריה זצ"ל, אנו שבים אל דברים שנשא לאחר פטירת אביו, הרב משה צבי נריה זצ"ל, מייסד ישיבות ואולפנות בני עקיבא.

בהספד שנשא בפני בנות האולפנות תיאר את דמותו של אביו ואת הרושם שהותיר על תלמידיו ועל הציבור כולו.

בפתח ההספד אמר: "יש אנשים ויש אנשים. יש אנשים שעוברים בעולם, וכשהם הולכים ממנו - העולם נשאר בדיוק אותו עולם. ויש אנשים שעוברים בעולם, וכשהם הולכים ממנו - העולם איננו אותו עולם". לדבריו, ישנם אנשים שחייהם מותירים אחריהם מציאות אחרת, "העולם שהיה לפניהם והעולם שאחריהם - מאיר יותר, שמח יותר, מתוקן יותר".

בהמשך הדגיש כי הסתלקותו של אדם גדול אינה אבדה פרטית בלבד. "כשאדם כזה מסתלק, אין זו רק אבדה למשפחה. אין זו רק אבדה לתלמידים. זו אבדה לעולם כולו", אמר.

הרב נריה הוסיף מסר חינוכי, שלדבריו אפיין את דרכו של אביו: "אין אצלנו דברים קטנים. אין אצלנו אנשים קטנים". הוא קרא לכל אחד לראות את כוחו להשפיע והוסיף: "כל אדם יכול להוסיף אור, כל אדם יכול להוסיף טוב, כל אדם יכול להוסיף חיים".

את דבריו חתם במסר של המשכיות ואחריות: "זו הצוואה שאבא השאיר לנו - להמשיך, להוסיף, לבנות, להאמין".

הדברים, שנאמרו לפני שנים לזכר אביו, מקבלים היום משמעות מיוחדת עם לכתו של הרב פתחיה נריה עצמו, שהקדיש את חייו לתורה, לחינוך ולהנחלת מורשת אביו לדורות של תלמידים.