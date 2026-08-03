ראש ישיבת בית אל ומזקני רבני הציונות הדתית, הרב זלמן ברוך מלמד, הביע תמיכה פומבית באלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, על רקע העימות הפומבי בינו לבין שר הביטחון.

בפתח דבריו שיבח הרב מלמד את פעילותו של שר הביטחון למען ההתיישבות ביהודה ושומרון, אך מתח ביקורת על התנהלותו כלפי האלוף בלוט.

"אמנם שר הביטחון עושה פעולות נפלאות למען ההתיישבות ביהודה ושומרון והביא לתוצאות חשובות, אבל מה שנעשה כלפי האלוף אבי בלוט היה, לדעתי, מעשה חמור מאוד", אמר הרב מלמד.

בהמשך הדגיש את הערכתו לפעילותו של אלוף פיקוד המרכז למען ההתיישבות. "האלוף אבי בלוט עושה פעולות נפלאות, וכל הציבור שלנו מרוצה ממנו מאוד. עוד לא היה אלוף שעשה דברים כל כך נפלאים למען ההתיישבות ביהודה ושומרון", הוסיף.

את דבריו חתם בהבעת תמיכה מפורשת באלוף: "אנחנו מחזקים את ידיו".