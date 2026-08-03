מחקר חדש של חוקרים מאוניברסיטת תל אביב מצביע על כך שמגמת ההגירה מישראל, שהחלה בשנת 2023, נמשכה גם במהלך שנת 2025, כאשר מספר הישראלים שעזבו את המדינה לתקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות נותר ברמת שיא.

על פי המחקר, בשנת 2025 עזבו את ישראל לתקופה של שלושה חודשים ומעלה 90,922 אזרחים ישראלים. מדובר בנתון דומה לשנת 2024, שבה עזבו 91,499 ישראלים, וגבוה במעט מנתוני 2023, אז עזבו 86,509 ישראלים.

בסך הכול, בין השנים 2023 ל-2025 עזבו את ישראל לתקופה של לפחות שלושה חודשים רצופים 268,509 אזרחים - נתון הגבוה משמעותית מהתקופה המקבילה עשור קודם לכן. בין השנים 2013 ל-2015 עמד מספר העוזבים על 183,219 בלבד.

המחקר נערך על ידי פרופ' איתי אטר, ראש פורום הכלכלנים למען הדמוקרטיה, פרופ' נתאי ברגמן, ראש בית הספר לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, ודורון זמיר, דוקטורנט בפקולטה לניהול. הוא מבוסס על עיבוד נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לדברי החוקרים, בשלב זה טרם זמינים נתוני ההגירה הרשמיים המבוססים על שהות של 12 חודשים מחוץ לישראל, ולכן נעשה שימוש במדד של יציאה למשך שלושה חודשים לפחות. לדבריהם, קיים מתאם גבוה מאוד בין שני המדדים - 0.96 - ולכן ניתן באמצעותו להעריך גם את היקף ההגירה ארוכת הטווח.

בהתאם לכך מעריכים החוקרים כי מספר הישראלים שיעמדו בהגדרת "מהגר" לשנת 2025, על פי המדד הרשמי של 12 חודשי שהות מחוץ לישראל, צפוי לנוע בין 45 ל-50 אלף בני אדם.

לדברי פרופ' איתי אטר, "גם בשנת 2025 אנחנו רואים מספרים מטרידים מאוד של ישראלים שעזבו את הארץ לתקופת זמן משמעותית. הנתונים הללו עדיין אינם מהווים סכנה מיידית לחוסנה של ישראל, אך אם המגמה תימשך ולא יחול שינוי, קיים חשש ממשי לפגיעה בביטחון ובכלכלה הישראלית".

ברקע למחקר מציינים החוקרים כי הדיון הציבורי סביב ההגירה התעצם מאז סוף שנת 2022, על רקע המשבר הפוליטי, המחאה הציבורית והמלחמה שפרצה לאחר מתקפת 7 באוקטובר. מטרת המחקר, לדבריהם, היא לספק תמונת מצב עדכנית המבוססת על נתונים רשמיים.

המחקר מזכיר כי בפרסום קודם נמצא גידול משמעותי במיוחד בהגירת רופאים, בעלי תואר שלישי, מהנדסים, אנשי אקדמיה ובעלי הכנסות גבוהות.

עם זאת, החוקרים מדגישים כי הסיכון המרכזי אינו נובע מהיקף ההגירה הנוכחי, אלא מהאפשרות שהמגמה תחריף. לדבריהם, משברים פוליטיים, ביטחוניים או כלכליים נוספים עלולים ליצור אפקט של "כדור שלג", שבו כל גל עזיבה מעודד ישראלים נוספים להגר, באופן שעלול להוביל לפגיעה משמעותית במשק ובחברה הישראלית.