מאחורי ההתרחבות הארצית עומדת השקעה מתמשכת באנשים: מעטפת מקצועית, עבודה רב־תחומית, חדשנות טיפולית ואפשרויות קידום - לצד תחושת שליחות אמיתית.

לפעמים שינוי גדול מתחיל דווקא בפרט קטן. עבור ילד שהתקשה להשתמש במספריים בשל מגבלה מוטורית, פיתח הצוות משולש שהודפס באמצעות מדפסת תלת־ממד, שאפשר לו להשתתף בפעילות עם חבריו לגן. הפתרון הפשוט לכאורה הפך לרגע משמעותי של עצמאות והמחיש את הדרך שבה יצירתיות, חדשנות ושיתוף פעולה מקצועי יכולים להפוך אתגרים להזדמנויות.

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סיפורים כאלה הם חלק בלתי נפרד מהעשייה היומיומית ברשת פרח ישראל, שממשיכה להרחיב את פעילותה ולפתוח מסגרות חדשות ברחבי הארץ. לצד חיזוק המוסדות הקיימים והקמת מסגרות נוספות ביישובים שונים, יוצאת הרשת בקמפיין גיוס רחב ומחפשת לצרף לשורותיה גננות, סייעות, קלינאיות תקשורת, מרפאות בעיסוק, פיזיותרפיסטיות, עובדות סוציאליות, מטפלות רגשיות, מנתחות התנהגות, אחיות ונשות מקצוע נוספות. ברשת מדגישים כי הגיוס נובע מהצמיחה המתמשכת ומהרחבת הפעילות, ולא מתחלופה חריגה של עובדים.

עובדת סוציאלית ברשת פר"ח רשת פר"ח

מאחורי ההתרחבות עומדים צוותים רב־מקצועיים המלווים מדי יום ילדים, תלמידים ובוגרים עם צרכים מיוחדים. העבודה משלבת מגוון תחומי טיפול וחינוך, כאשר כל איש צוות מביא את הידע המקצועי שלו כחלק מתהליך משותף המותאם באופן אישי לכל ילד. אחת מקלינאיות התקשורת מספרת: "פרח הוא מקום שבו אני יכולה לחולל שינוי ולעשות תהליכים משמעותיים עם הילדים. יש את הרגעים הקטנים האלה, שבהם ילד מצליח להביע את עצמו, ליצור קשר או לעשות משהו שלא הצליח בו קודם. אלה רגעים שגורמים לאושר גדול". לדבריה, "העבודה הרב-צוותית מאפשרת לנו לראות את הילד מכל הכיוונים. כל אחת מביאה את הידע המקצועי שלה, וביחד אנחנו בונות תהליך שמקדם אותו בצורה מדויקת".

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גם בצוותי החינוך מדגישים כי העבודה אינה מסתכמת בליווי הילדים במהלך היום, אלא בבניית אמון, הצבת יעדים ויצירת תחושת מסוגלות. גננת בגן תקשורת מתארת: "בתחילת השנה אנחנו מציבות לכל ילד מטרות אישיות, אבל מעבר למטרות המקצועיות, אנחנו קודם כול מאמינות בו. אנחנו מאמינות שהוא מסוגל להתקדם ולהגיע רחוק". לדבריה, העבודה בצוות רחב מאפשרת להעניק לכל ילד יחס אישי ומענה מדויק, לצד שיתוף פעולה מקצועי מתמשך. "יש לנו צוות פשוט מדהים. אנחנו עובדות יחד, מתייעצות, לומדות ומקדמות את הילדים במשותף. את לא נשארת לבד עם השאלות או האתגרים".

ההשקעה אינה מתמקדת רק בילדים, אלא גם בנשות המקצוע עצמן. לאורך השנה מתקיימים הדרכות, השתלמויות, ימי עיון, מפגשי למידת עמיתים ותוכניות מקצועיות במסגרת "פרח לדעת", לצד אפשרויות קידום והתפתחות בתוך הארגון. עובדת סוציאלית ברשת מתארת את התחושה האישית: "אני צומחת כאן ומתפתחת כאן. יש לי הדרכות טובות, יש לי תמיכה ויש לי גג מקצועי. יש לי מקום להביא את עצמי וגם את החלומות המקצועיים שלי. אני מרגישה שרואים אותי". היא מוסיפה כי העבודה מלווה גם את בני המשפחה: "מעבר להתקדמות של הילדים, את רואה את התהליך שההורים עוברים... זה סיפוק עצום".

לצד ההון האנושי, ברשת ממשיכים להשקיע גם בכלים חדשניים המאפשרים להתאים פתרונות אישיים לכל ילד. המרפאה בעיסוק שפיתחה את האביזר באמצעות מדפסת התלת־ממד מספרת: "לכל ילד יש את המגבלה האישית שלו, את המידות שלו ואת הצורך המדויק שלו. באמצעות הטכנולוגיה אנחנו יכולות לייצר פתרון שמותאם במיוחד עבורו". לדבריה, "יש כאן צוות מצוין, עבודה רב-מקצועית, חדשנות וטכנולוגיה. יש כאן את הכלים שמאפשרים לנו לחשוב אחרת ולמצוא את הדרך להגיע לכל ילד".

מנכ"ל ומייסד הרשת, הרב משה שטיין, מסכם: "העובדות שלנו הן שותפות אמיתיות לשליחות. ההתרחבות מחייבת אותנו לצרף עוד נשות צוות איכותיות, מקצועיות ומסורות. אנחנו משקיעים בהן, מלווים אותן ורואים בהתפתחות שלהן חלק בלתי נפרד מההתפתחות של הילדים".

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