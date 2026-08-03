הרגע שבו מקבלים את ההודעה על זכייה בדירה בהנחה הוא רגע של התרגשות אמיתית. אבל מי שכבר עבר את התהליך יודע: הזכייה עצמה היא רק ההתחלה.

מכאן ואילך מגיעה שרשרת של החלטות - באיזו דירה לבחור, באיזו קומה, לאילו כיווני אוויר, איך לבנות את המימון ומתי - זו לא רק שאלה של בהירות ושקט נפשי כי בחירה בדירה שנכונה עבורכם - יכולה להיות שוה בעתיד הרבה מאוד כסף.

הבעיה? תהליך בחירת הדירה מתרחש בפרק זמן קצר, מול טבלאות ותשריטים, ולעיתים בלי הבנה אמיתית של המשמעות הכלכלית של כל בחירה.

בדיוק בשביל זה קהילת יותר נדל''ן משכל מקיימת ביום שלישי הקרוב משדר לייב מיוחד לזוכי דירה בהנחה - זום אחד שמרכז את כל מה שצריך לדעת, עם שלושה אנשי מקצוע, בגובה העיניים וללא עלות.

זכיתם בדירה בהנחה? נרשמים מכאן למשדר>>>

מה יהיה במשדר?

דביר דימרי, יזם נדל"ן, יפתח את הערב בהסבר על התהליך מול היזם: מה קורה מרגע הזכייה ועד קבלת המפתח, מהם שלבי התהליך ולוחות הזמנים, על מה חשוב לשים לב בחוזה ובמפרט הטכני, ואילו שאלות כדאי לשאול את היזם לפני שחותמים. דימרי, שמוביל את יותר נדל''ן משכל כפרויקט חיים הוא יזם בעצמו שמכיר את התהליך מקרוב. וירחיב גם בנושא החשיבה האסטרטגית הנכונה: איך מסתכלים על הדירה לא רק כפתרון מגורים, אלא כנכס הכלכלי המשמעותי ביותר של המשפחה.

יהודה בן שלמה מקבוצת מעוז יתמקד בשאלה שמעסיקה כל זוכה: איך ממקסמים את הזכייה? הוא יסביר איך עובד תהליך בחירת הדירות בפועל, אילו דירות משתלמות יותר כלכלית, כיווני אוויר, קומות, מיקום בבניין ובפרויקט ואיך כל פרמטר כזה משפיע על שווי הדירה העתידי וסחירותה ביום שתרצו למכור.

אלעד שמש, ממשכנתאמן יסגור את הערב עם החלק שאסור לדחות לרגע האחרון: המימון. איך מתכוננים נכון למשכנתא, איך יכולת המימון שלכם צריכה להשפיע על הדירה שתבחרו (ולא להפך), מהם לוחות הזמנים שחשוב להכיר, ואילו צעדים כדאי לעשות כבר עכשיו כדי להגיע לבנק מהעמדה הטובה ביותר.

המשדר מיועד לזוכי דירה בהנחה בכל שלב - מי שזכה עכשיו וממתין לכנס בחירת הדירות, מי שכבר קיבל מועד, וגם מי שנרשם וממתין להגרלות הבאות ורוצה להגיע מוכן. בסיום המשדר יתקיים חלק של שאלות ותשובות בשידור חי.

ההשתתפות ללא עלות אך מחייבת הרשמה מראש.

המשדר יתקיים מחר, שלישי 04.08, בשעה 20:30 בשידור חי בזום.

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