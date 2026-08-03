פקד מעיין פינטה גל על הפרשייה דוברות המשטרה

המשטרה הצבאית החוקרת ומשטרת מחוז צפון הודיעו היום (שני) על הגשת כתבי אישום בפרשת גניבת נשק מבסיס צה"ל בצפון הארץ.

במסגרת הפרשה מואשמים נגד בשירות מילואים ואזרח בסחר בנשק, ובמקביל צפוי להיות מוגש כתב אישום גם נגד קצין בדרגת רב-סרן, אחיו של אחד החשודים, בחשד לעבירות נוספות.

החקירה נפתחה לאחר שב-20 ביוני התקבל דיווח על גניבת רובה מסוג M16 מבסיס צה"ל בצפון. עוד באותו ערב נעצר נגד בשירות מילואים, תושב טבריה בן 30, החשוד כי גנב את הנשק מחייל ביחידתו.

בהמשך פתחה ימ"ר צפון של המשטרה יחד עם ימ"ר צפון של מצ"ח בחקירה משותפת, שבמהלכה נעצר גם תושב קריית טבעון בן 30, שעל פי החשד קיבל לידיו את הרובה לאחר הגניבה.

במהלך החקירה חשפו החוקרים, לטענתם, רשת סחר בקוקאין ובסמים קשים נוספים שנוהלה בחודשים האחרונים על ידי החשוד מקריית טבעון ותושב טבריה בן 34. לפי החשד, חלק ניכר מהסמים סופק לחיילים בתוך בסיסי צה"ל בצפון הארץ.

עוד עלה מהחקירה כי אחיו של נגד המילואים, קצין בדרגת רב-סרן המשרת בבסיס צבאי בצפון, נחקר בחשד לשיבוש הליכי חקירה וקשירת קשר לפשע. לפי הודעת המשטרה וצה"ל, במהלך החקירה התברר כי סיפק במספר הזדמנויות קנאביס רפואי שניתן לו ברישיון לחשודים בפרשה.

עם סיום החקירה הגישה פרקליטות מחוז צפון כתב אישום נגד תושב קריית טבעון בגין סחר בנשק, בעוד הפרקליטות הצבאית הגישה כתב אישום נגד נגד המילואים בגין גניבת הנשק וסחר בו.

בנוסף, שלוחת התביעות בקריית שמונה צפויה להגיש כתב אישום נגד החשוד מטבריה בגין עבירות סחר בסמים, וכתב אישום נגד הקצין צפוי להיות מוגש בהמשך.