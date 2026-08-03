חברת אונדס הודיעה היום (שני) כי ראש המוסד לשעבר, דדי ברנע, מצטרף לשורותיה וימונה לנשיא הגלובלי של החברה וליו"ר אונדס דיפנס.

על פי הודעת החברה, ברנע ימלא תפקיד מרכזי בהובלת התרחבותה הגלובלית של אונדס, בגיבוש האסטרטגיה הטכנולוגית ובחיזוק שיתוף הפעולה בין החברות והמערכות הפועלות במסגרת הקבוצה.

ברנע, שכיהן כראש המוסד בין השנים 2021 ל-2026 לאחר קריירה של כשלושה עשורים בארגון, יהיה אחראי על הרחבת פעילות החברה בשווקים הבינלאומיים, קידום פיתוחן של טכנולוגיות ביטחוניות חדשות, והובלת תהליכי רכישות ואינטגרציה עסקית טכנולוגית.

פעילותו צפויה להתמקד בעיקר במזרח התיכון, באירופה ובאסיה, תוך עבודה מול לקוחות ביטחוניים ושותפים אסטרטגיים.

בנוסף, יהיה ברנע שותף לעיצוב מפת הדרכים הטכנולוגית של החברה, לאיתור טכנולוגיות חדשות ולהערכת השקעות ורכישות כחלק מאסטרטגיית הצמיחה שלה.

ברנע אמר עם כניסתו לתפקיד: "אני מצפה לעבוד עם צוות החברה, לתמוך בהתרחבותה הגלובלית ולסייע בפיתוח הדור הבא של מערכות הגנה רב-ממדיות המבוססות על בינה מלאכותית".

מנכ"ל אונדס, אריק ברוק, בירך על המינוי ואמר כי ניסיונו של ברנע "רלוונטי באופן ישיר לשלב הבא בצמיחתה של אונדס", וכי הצטרפותו צפויה לחזק את יכולות החברה בשווקים הביטחוניים והטכנולוגיים בעולם.