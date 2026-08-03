גורמים בשירות בתי הסוהר חשפו היום (שני) כי טל ינון דרדיק, שעורכי דינו ובני משפחתו טוענים כי הוא שובת רעב מזה מספר שבועות, אינו שובת רעב באופן מלא.

לפי הגורמים, דרדיק אכל במספר הזדמנויות ארוחות שסופקו לו במהלך מעצרו, ובהן חלות ודגים.

עוד נטען, לפי דיווח ב-ynet, כי הוא אוכל מעת לעת, גם אם לא באופן יומיומי, וכי בין היתר אכל ארוחת שישי מלאה. בשב"ס הוסיפו כי הוא צורך נוזלים מדי יום.

לפני מספר ימים פונה דרדיק לבית החולים לצורך בדיקה רפואית, ולאחר השלמתה הוחזר למשמורת שב"ס. בנוסף, רופא מטעם שירות בתי הסוהר עורך לו בדיקה רפואית מדי יום.

מנגד, אחיו של דרדיק, עידן, דחה את טענות שב"ס וצוטט בדיווח: "טל ינון פונה לבית חולים הדסה הר הצופים ביום שלישי שעבר. הכול מתועד. חברי כנסת ביקרו אותו שם, וגם רופא. הוא איבד 11 קילו, ירד ל-67. הכל מתועד. התעלפויות, פגיעה בכבד ועוד פגיעות".

דרדיק, תושב חוות טרפון שבבנימין ואב לארבעה, נעצר לפני מספר שבועות בטענה שהפר צו מנהלי שהטיל עליו אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, אשר הורה על מעצר בית מלא בבית חמותו - צו שלפי המשפחה לא תואם עם החמות.

לפי מערכת הביטחון, דרדיק מעורב באירוע האלימות בחומסה שבבקעת הירדן בחודש מרץ. לפי המשטרה, במהלך האירוע הותקפו פלסטינים, בהם נשים וילדים, באמצעות אלות, כמה מהם נכבלו, בוצע מעשה מגונה באחד הנפגעים, וארבעה בני אדם נזקקו לטיפול רפואי.