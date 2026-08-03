מפלגת עוצמה יהודית חשפה היום (שני) את קמפיין הבחירות החדש שלה תחת הסלוגן "מי שמאמין לא מפחד", אולם זמן קצר לאחר מכן התעוררה מחלוקת סביב השימוש בביטוי.

הפזמונאי יוסי גיספן, שלפי פסיקת בית המשפט המחוזי בתל אביב מחזיק בזכויות היוצרים על המשפט, אמר בשיחה עם העיתונאי ג'וש בריינר כי לא התבקש לאשר את השימוש בו.

"אתה מפתיע אותי, אף אחד לא ביקש ממני אישור ויש פסיקה ברורה שהזכויות שייכות לי", אמר גיספן, והוסיף כי בכוונתו לבדוק את הנושא.

לפני מספר שנים קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב כי המשפט "מי שמאמין לא מפחד", שנכתב על ידי גיספן עבור השיר שביצע אייל גולן, מהווה יצירה מקורית המוגנת בזכויות יוצרים. פסק הדין ניתן במסגרת תביעה שהגיש גיספן נגד רשת הום סנטר, לאחר שמכרה שלטים שעליהם הופיע הביטוי.

במהלך ההליך המשפטי טענה הום סנטר כי המשפט מבוסס על מקורות חסידיים, ובפרט על תורתו של רבי נחמן מברסלב. אולם חוות דעת שהוגשה לבית המשפט קבעה כי הנוסח המדויק אינו מופיע במקורות, ובית המשפט אימץ עמדה זו. עם זאת, גיספן לא זכה לפיצוי כספי, לאחר שהרשת הוכרה כ"מפר תמים".

בעוצמה יהודית מסרו עם השקת הקמפיין כי הוא "מבטא את דרכה של המפלגה ואת המסר שמוביל יו"ר המפלגה, השר איתמר בן גביר - אמונה בצדקת הדרך, נחישות מול איומים ולחצים, והמשך הובלת מדיניות של משילות, ביטחון וזהות יהודית ללא מורא".