סקר חדשות 12 שפורסם הערב (שני) מצביע על שוויון בין מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט, כאשר כל אחת מהן זוכה ל-23 מנדטים.

בהשוואה לסקר הקודם של חדשות 12, הליכוד מתחזקת במנדט אחד, בעוד מפלגתו של איזנקוט שומרת על מעמדה כאחת משתי המפלגות הגדולות בישראל.

מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט עוצרת את מגמת הירידה ושומרת על כוחה עם 14 מנדטים. גם "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן שומרת על כוחה עם 10 מנדטים, וכך גם "ישראל ביתנו" בראשות אביגדור ליברמן עם 9 מנדטים.

בגוש הקואליציה, יהדות התורה שומרת על כוחה עם 8 מנדטים, בעוד ש"ס נחלשת ל-7 מנדטים, וכך גם עוצמה יהודית שמקבלת 7 מנדטים. מנגד, הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' מתחזקת במנדט ועולה ל-5 מנדטים.

בתחתית הרשימה נמצאות חד"ש-תע"ל בראשות יוסף ג'בארין ואחמד טיבי עם 5 מנדטים, ורע"ם בראשות מנסור עבאס עם 5 מנדטים. מפלגת "בית ציוני המילואימניקים" בראשות חילי טרופר ויועז הנדל עוברת גם הפעם את אחוז החסימה עם 4 מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה נמצאות כחול לבן בראשות בני גנץ, עם 1.4%, ובל"ד בראשות סמי אבו שחאדה עם 0.8%.

לפי הסקר, תמונת הגושים אינה משתנה: גוש הקואליציה בראשות נתניהו עומד על 50 מנדטים, בעוד גוש מתנגדי נתניהו מגיע ל-70 מנדטים, כולל 10 מנדטים של המפלגות הערביות.