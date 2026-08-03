מפלגת "הדמוקרטים" פרסמה את המצע המדיני-ביטחוני שלה לקראת הבחירות לכנסת, ובו התחייבות לקדם מהלך מדיני מול הפלסטינים, להיאבק במה שהיא מכנה "הטרור המתנחלי", לפנות מאחזים ולהעמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני עם הרשות הפלסטינית.

בפתח הפרק המדיני-ביטחוני נכתב כי מתקפת 7 באוקטובר הוכיחה, לטענת המפלגה, שגישת "ניהול הסכסוך" כשלה. במפלגה מאשימים את ממשלות נתניהו בכך שהובילו למדיניות של תגובה במקום יוזמה, חיזקו את חמאס, אפשרו לאיראן להתקדם בתוכנית הגרעין והחלישו את הגורמים המתונים באזור.

במפלגה טוענים כי לצד שמירה על חופש פעולה ביטחוני מלא ומאבק בטרור, יש לקדם "מהלך מדיני אחראי מול הפלסטינים", שלדבריהם יאפשר לתרגם הישגים צבאיים להסדרים מדיניים ארוכי טווח ויבטיח את עתידה של ישראל כ"מדינה יהודית ודמוקרטית".

בפרק העוסק ביהודה ושומרון מצהירה המפלגה כי תפעל לבלימת מהלכי הסיפוח. במצע נכתב כי "מדיניות הסיפוח והטרור המתנחלי הגובר מסכנים את ביטחון ישראל", ולכן תפעל המפלגה לבלום את הקמת המאחזים, להפסיק את תקצובם של מאחזים וחוות שהוקמו, לדבריה, בניגוד לחוק ולשיקולי הביטחון, ולהחזיר את הסמכויות לצה"ל ולמשרד הביטחון.

עוד נכתב במצע כי המפלגה תפעל להיאבק ב"טרור המתנחלי", באמצעות פינוי מאחזים שהוגדרו על ידה כ"אלימים", הכרזה על התארגנויות כארגוני טרור, הנהגת מדיניות של אפס סובלנות כלפי אלימות והקצאת משאבים נוספים לאכיפה.

במקביל מציעה המפלגה להעמיק את התיאום הביטחוני עם הרשות הפלסטינית ולסייע לייצובה כ"גורם שלטוני אפקטיבי מול התארגנויות טרור".

לצד זאת מדגישה המפלגה כי תפעל ביד קשה נגד ארגוני הטרור ותשמור על חופש הפעולה של צה"ל, אך טוענת כי ללא יצירת אלטרנטיבה שלטונית מתונה, ארגוני הטרור ישובו להתחזק. "נילחם ברדיקלים ביד קשה ונחזק את הגורמים המתונים", נכתב במצע.