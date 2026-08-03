יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי הרסה הבוקר (שני) שורת מבנים פלסטיניים בלתי חוקיים סמוך לחוות "דרך אברהם" בשומרון, באזור שבו נפצע לפני כשבוע וחצי פעיל החווה איתמר כהן בפיגוע.

מדובר בהריסה השנייה שמבוצעת בעקבות הפיגועים האחרונים בשומרון, לאחר שבשבוע שעבר נהרסו מבנים נוספים בצומת 9 ובסמוך לכביש 60.

בסביבתו של השר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' הדגישו כי ההריסה בוצעה בעקבות הנחייתו לקדם את אכיפת הבנייה הבלתי חוקית באזור.

השר סמוטריץ' אמר כי "הריסת המבנים שאיימו על חוות 'דרך אברהם' היא המשך ישיר למדיניות שלנו בשנים האחרונות לביצור וחיזוק ההתיישבות ומפעל החוות, וכחלק מעליה מקצועית בהריסת הבנייה הבלתי חוקית".

לדבריו, "ההריסות יוצרות הרתעה, לצד חיזוק מפעל ההתיישבות והקמת למעלה מ100 ישובים חדשים, ימנעו את הקמתה של מדינת טרור פלסטינית בלב הארץ".

עוד הוסיף: "ברצוני להביע תודה והערכה גדולה ליחידת הפיקוח במנהל האזרחי, לעובדי מינהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, לכוחות האבטחה של חטיבת מנשה וללוחמי מג"ב איו"ש על ביצוע המשימה במקצועיות, ובמסירות".