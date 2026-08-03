140 עולים חדשים מצרפת הגיעו היום לישראל במסגרת "טיסת המשפחות" של משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית, בשיתוף השגרירות הנוצרית הבינלאומית בירושלים.

את העולים ליוו בדרכם לישראל שר העלייה והקליטה אופיר סופר ויו"ר הסוכנות היהודית, אלוף (מיל') דורון אלמוג.

בין העולים עשרות משפחות צעירות ובהן 80 פעוטות, ילדים ובני נוער, שייקלטו במערכת החינוך הישראלית כבר בשנת הלימודים הקרובה. עם נחיתתם בנתב"ג התקבלו העולים בטקס חגיגי בהשתתפות בני משפחותיהם, נציגי משרד העלייה והקליטה, הסוכנות היהודית, תורמי השגרירות הנוצרית הבינלאומית בירושלים וחניכי תנועות הנוער.

מאז 7 באוקטובר עלו לישראל יותר מ־8,000 עולים חדשים מצרפת. במהלך הטיסה קיבלו כל אחת ואחד מהעולים את תעודת העולה ואת מספר הזהות הישראלי שלהם, ובכך הפכו באופן רשמי לעולים חדשים עוד לפני הנחיתה בישראל.

בין העולים בטיסה גם שלושה זוגות תאומים: מיה ואתל, בנות ארבעה חודשים; נועם ונרלי, בני חמישה חודשים; ונועה ואבידן, בני 11. העולה המבוגרת ביותר בטיסה היא אנני, בת 85, שבחרה לעלות לישראל ולהתאחד עם ילדיה המתגוררים בארץ.

על פי נתוני משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית, עד סוף חודש יולי 2026 עלו לישראל כ־2,400 עולים מצרפת - גידול של יותר מ־30% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בשנת 2023 עלו לישראל 1,097 עולים מצרפת, בשנת 2024 הוכפל מספרם ל־2,234, ובשנת 2025 נמשכה המגמה עם 3,357 עולים חדשים.

מגמת ההתעניינות בעלייה מצרפת באה לידי ביטוי גם בפתיחת תיקי עלייה. מאז 7 באוקטובר 2023 ועד סוף יולי 2026 פתחו כ־80 אלף יהודים מכל רחבי העולם תיקי עלייה ב"גלובל עלייה סנטר" של הסוכנות היהודית, מתוכם כ־20 אלף יהודים מצרפת, וכ־2,800 מהם פתחו תיקי עלייה מתחילת שנת 2026 - גידול של כ־30% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

שר העלייה והקליטה אופיר סופר אמר, "מרגש לראות משפחות צעירות שבוחרות לעלות לישראל דווקא בימים אלה. הן בוחרות לגדל את ילדיהן כאן, במדינת ישראל, ביתו של העם היהודי. בשנים האחרונות הובלנו שורת רפורמות שנועדו להקל על תהליך העלייה והקליטה, ובהן תוכניות לסטודנטים, הסדרת רישוי מקצועות, פתרונות דיור ועוד. כל אלה נועדו לאפשר לעולים להשתלב במהירות בחברה הישראלית ובשוק התעסוקה. אך מעל לכל הרפורמות והשינויים עומדת הרוח הישראלית הגדולה והיא תלויה בכולנו, בכל אחת ואחד מאיתנו. ברוכים הבאים לישראל".

יו"ר הסוכנות היהודית, אלוף (מיל') דורון אלמוג, אמר, "העלייה היא מנוע הצמיחה של מדינת ישראל. לראות ילדים עולים מתרגשים למטוס בצרפת ויורדים ממנו כאזרחי ישראל, לצד הורים שבוחרים להתחיל כאן חיים חדשים למרות כל האתגרים, זו תזכורת לכוחה של הציונות. כל משפחה שמגיעה מחזקת את מדינת ישראל, והמשימה שלנו היא ללוות אותה מהרגע הראשון ולוודא שתרגיש שכאן ביתה".

נשיא השגרירות הנוצרית הבינלאומית ירושלים, ד"ר יורגן בוהלר, אמר, "הגידול בעלייה מצרפת בזמן הזה, הינו מרגש מאוד עבור ישראל וגם מעודד מאוד לאור איום המלחמה המתמשך. אנו נרגשים לתמוך בגל הנוכחי של עולים יהודים שיש להם הרבה מה לתרום לחיים הכלכליים והתרבותיים של ישראל".