בית הדין של מפלגת הליכוד קבע הלילה (שלישי) כי חברי כנסת, שרים וסגני שרים מכהנים - וכאלה שכיהנו בעבר - לא יוכלו להתמודד על משבצות המשוריינות למחוזות בבחירות המקדימות במפלגה.

ההחלטה ניתנה בניגוד לעמדתו והצעתו של ראש הממשלה ויו"ר התנועה בנימין נתניהו, שביקש לאפשר לנבחרי ציבור מכהנים להגיש את מועמדותם גם במסגרת המחוזות.

על פי קביעת בית הדין, חבר כנסת מכהן לא יוכל להתמודד על משבצת המיועדת להבטחת ייצוג, אלא אם יתפטר קודם לכן מחברותו בכנסת ולא ייטול כל מימון מאוצר המדינה לצורך ניהול קמפיין הבחירות המקדימות.

מדובר בהחלטה המהווה מכה לחברי הכנסת המכהנים של הליכוד. זאת משום שלראש הממשלה אושרו שמונה שריונים ברשימה לכנסת - במקומות שמרביתם נחשבים ריאליים. המצב הנוכחי משאיר, על פי הסקרים המנבאים למפלגה כ-23 מנדטים, כ-15 מקומות ריאליים לכל המתמודדים האחרים - אלו שכיהנו בכנסת הנוכחית וחדשים.

ההחלטה מאפשרת למתמודדים במחוזות שעד כה לא נבחרו לכנסת להתמודד עם מועמדים דומים ולא עם ח"כים מכהנים מה שהיה עלול לפגוע בסיכוייהם. עם זאת המיקומים למחוזות עדיין נחשבים פחות ריאליים - מהמקום ה-27 ועד ה-31.

מקומות אלה יוקצו לנציגי השפלה, ירושלים ויו"ש, ת"א וגוש דן, הגליל והנגב.