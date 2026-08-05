חקירת עבירות כלכליות רחבת היקף של היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 הגיעה השבוע אל בכירים המזוהים עם הליכוד, לאחר שארבעה חשודים עוכבו לחקירה בחשד למעורבות בפרשה העוסקת בהסתרת נכסי נדל"ן, הברחת נכסים ועבירות כלכליות נוספות.

בין החשודים נמצאים נשיא בית הדין לערעורים של הליכוד וחבר הכנסת לשעבר עו"ד מיכאל קליינר, הקבלן דודי אפל ואנשי העסקים האחים יפה ויצחק דיין. החקירה מתנהלת בשיתוף הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

לפי החשד, המעורבים הפעילו לאורך השנים מערך שנועד להסתיר זכויות בנכסי מקרקעין בשווי של עשרות מיליוני שקלים, תוך שימוש במנגנונים שנועדו למנוע מהרשויות לאתר את הנכסים ולהביאם במסגרת הליכי חדלות הפירעון.

במוקד הפרשה ניצב הקבלן דודי אפל, המצוי בהליכי חדלות פירעון מאז שנת 2012. על פי החשד, למרות ההליך המשפטי המתנהל נגדו, הוסתרו זכויות בנדל"ן באמצעות עסקאות ומבנים משפטיים שונים, באופן שאפשר את המשך השליטה בנכסים מבלי שאלו ידווחו כנדרש.

במשטרה חושדים כי מיכאל קליינר סייע, לפי חלקו הנטען, בקידום המהלכים, בעוד שהאחים דיין שיתפו פעולה במבנה העסקאות. גורמי החקירה סבורים כי מדובר בהתנהלות שיטתית ומתוכננת שנועדה להסתיר נכסים ולהפיק מהם רווחים כספיים, תוך עקיפת הוראות החוק.

עם המעבר לחקירה הגלויה ביצעו חוקרי להב 433 שורת פעולות חיפוש ותפסו נכסים ורכוש בהיקף משמעותי, במטרה לבחון את חילוטם בהמשך ההליך המשפטי. לאחר שעות של חקירה שוחררו ארבעת החשודים בתנאים מגבילים, והחקירה נמשכת. במשטרה מציינים כי חשוד נוסף השוהה מחוץ לישראל צפוי להיחקר עם שובו ארצה.

ביציאתו ממשרדי להב 433 תקף אפל בחריפות את החקירה ואת רשויות האכיפה. "יש קבוצה של נוכלים, רמאים וגנבים שרוצים לקחת מבן אדם את הכסף פעמיים", אמר. "הפעם אני לא אעזוב אותם. הם ישלמו על זה". אפל, הורשע בעבר בעבירות שוחד וריצה עונש מאסר.

סנגורו של אפל, עו"ד אפרים דמרי, מסר כי מדובר בפרשה ישנה שכבר נחקרה לפני כ־14 שנים, וטען כי מרשו אינו מבין מדוע רשויות האכיפה בחרו לשוב ולעסוק באותם אירועים לאחר שההליך בעניינו הסתיים.

עוה"ד אורי קורב וסיון רוסו, המייצגים את האחים דיין, מסרו בשמם: "יפה ויצחק דיין הינם אזרחים שומרי חוק ואנשי עסקים מכובדים שלא נפל רבב במעשיהם. מדובר בחקירה העוסקת באירועים שהתרחשו לפני למעלה מעשור ואשר נחקרת מזה מספר שנים ללא ממצאים ובלא שקיימת ולו ראשית ראיה המצביעה על חשד לביצוע מעשה פסול כלשהו, ולא בכדי".

לפי המשטרה, החשודים נחקרים, כל אחד בהתאם לחלקו הנטען, בחשד לביצוע עבירות על פי פקודת פשיטת הרגל, הלבנת הון, עבירות מס, קבלת דבר במרמה ועבירות כלכליות נוספות. החקירה עדיין נמצאת בעיצומה, ובשלב זה לא הוגשו כתבי אישום נגד מי מהחשודים.