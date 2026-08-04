מכה לרשות הפלסטינית. בית המשפט העליון בארה"ב דחה את בקשת הרשות ואש"ף להקפיא את מימוש גזר הדין הכספי הכבד לנפגעי טרור שהושת עליהן בסך 656 מיליון דולרים.

על פי דיווח בסוכנות הידיעות AP, מדובר בניסיון כושל לערער על החלטה של ערכאה נמוכה יותר שפסקה את הפיצויים לנפגעי הטרור בשל תמיכתן של הרשות הפלסטינית ואש"ף בארגוני מחבלים.

במסמכים שהוגשו לבית המשפט טענו גורמים רשמיים ברמאללה כי גביית הפיצוי תוביל לפגיעה חמורה במתן השירותים האזרחיים באזורים שבשליטת הרשת ביהודה ושומרון.

ההליך המשפטי המורכב עוסק בסדרת פיגועים קשים בירושלים בתחילת שנות האלפיים בהם נרצחו 33 יהודים ומאות נפצעו. משפחות הנפגעים, הגישו תביעה בהסתמך על החוק האמריקני למלחמה בטרור - המאפשר לאזרחי ארצות הברית שהיו לקורבנות טרור בינלאומי לקבל סעד משפטי בין כתלי בתי המשפט במדינה.

לאורך השנים עברה התביעה תהפוכות רבות במערכת המשפט האמריקנית. אף שערכאת ערעורים פדרלית בניו יורק ביטלה בתחילה את פסיקת המושבעים שהרשיעה את אש"ף והרשות הפלסטינית, המחוקקים בארצות הברית עדכנו בהמשך את תקנות החוק נגד טרור כדי לאפשר את הדיון בתביעות מסוג זה.

בעקבות התיקונים הללו, בחן בית המשפט העליון את התיקים מחדש והשיב לתוקפם שני הליכים משפטיים בשנת 2025.

בהמשך להתפתחות זו, קיבל בית המשפט הפדרלי לערעורים של המעגל השני בארצות הברית החלטה רשמית בחודש מרץ האחרון להחזיר לתוקף את העונש שספגו הרשות הפלסטינית ואש"ף.